Vereadora defensora da causa animal recebe caixa com cachorro morto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A vereadora Deza Guerreiro (PP), defensora da causa animal, afirmou ter recebido uma caixa de papelão com um cachorro morto em seu gabinete na Câmara Municipal de Novo Hamburgo (RS), na região metropolitana de Porto Alegre, na manhã de segunda-feira (6/7). O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A parlamentar publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece recebendo a encomenda e abrindo a caixa. Dentro, havia o corpo do animal. Na embalagem, um papel trazia seu nome e a mensagem: "Carinho p/ proteger os animais".

Na terça-feira (7/7), Deza publicou um vídeo em frente à delegacia ao lado da pré-candidata a deputada estadual Bruna Molz (Republicanos).

Na publicação conjunta, as duas afirmam que informações sobre a investigação indicariam como principal suspeita uma mulher que atribuiria à vereadora a presença de cães abandonados na rua onde mora.

A reportagem procurou a Polícia Civil por e-mail, às 20h20 dessa terça-feira, para confirmar oficialmente a linha de investigação e o andamento das apurações, e não teve resposta até o horário de publicação deste texto.

Em nota de repúdio, a Câmara Municipal de Novo Hamburgo informou que, assim que tomou conhecimento do caso, acionou a Guarda Municipal, a Polícia Civil e os setores administrativo e jurídico da Casa. Segundo o Legislativo, o material foi encaminhado à autoridade policial para investigação.

A Câmara informou ainda que está colaborando com a apuração ao disponibilizar imagens do sistema interno de videomonitoramento e solicitar acesso às câmeras do programa Smart NH para auxiliar na identificação do responsável.

Também anunciou o reforço das medidas de segurança, com mudanças nos protocolos de controle de acesso ao prédio.

Na nota, o presidente da Câmara, Juliano Souto (PL), afirmou que o Legislativo repudia qualquer tentativa de intimidação contra agentes públicos no exercício de suas funções. Os vereadores também manifestaram solidariedade à parlamentar.

Em postagem nas redes sociais após o ocorrido, Deza classificou o episódio como "um ato criminoso de violência" e afirmou que o envio do animal morto representou uma tentativa de intimidar seu mandato. Ela disse ainda que pretende acompanhar as investigações até a identificação do responsável.



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Na publicação, a vereadora agradeceu as manifestações de apoio recebidas e afirmou que não pretende interromper sua atuação em defesa da causa animal. "Não vou recuar. Não vou me intimidar. Não vou abandonar os animais que dependem de alguém para lutar por eles", escreveu.