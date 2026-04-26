NA FEIRA HIPPIE
Defensores dos animais se unem em manifestação pelo Cão Orelha em BH
Manifestantes tomam Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (26/4), em um ato de defesa à vida animal
-
Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
-
Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH. Na foto, Andrea Fonteboa, uma das organizadoras do ato Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais. Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
-
-
Manifestacao por justica e contra os maus-tratos aos animais. Na foto, Natalia Henriques, professora Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press