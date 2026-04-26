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NA FEIRA HIPPIE

Defensores dos animais se unem em manifestação pelo Cão Orelha em BH

Manifestantes tomam Feira Hippie, no Centro de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (26/4), em um ato de defesa à vida animal

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  • Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH
    Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH
    Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH
    Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH
    Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais
    Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH. Na foto, Andrea Fonteboa, uma das organizadoras do ato
    Manifestação pelo direito dos animais na Feira Hippie, em BH. Na foto, Andrea Fonteboa, uma das organizadoras do ato Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais.
    Adriana Araujo, coordenadora do movimento mineiro pelos direitos animais. Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
  • Manifestacao por justica e contra os maus-tratos aos animais. Na foto, Natalia Henriques, professora
    Manifestacao por justica e contra os maus-tratos aos animais. Na foto, Natalia Henriques, professora Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
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