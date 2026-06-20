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Cachorrinha ajuda tutor a abrir pacotinhos do álbum da Copa e encanta a web

Pet ganha a internet ao usar a boca para abrir pacotes de figurinhas da Seleção

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
20/06/2026 09:59

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Cachorrinha ajuda tutor a abrir pacotinhos do álbum da Copa e encanta a web
Cachorrinha ajuda tutor a abrir pacotinhos do álbum da Copa e encanta a web crédito: Tupi

Uma Golden Retriever chamada Chanel, moradora de Belo Horizonte, viralizou nas redes sociais ao ajudar o tutor a completar o álbum da Copa do Mundo. Com paciência e cuidado, a cadela participa da abertura dos pacotinhos e chama atenção pela habilidade ao manusear as figurinhas.

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No vídeo, Chanel usa a língua para soltar a proteção plástica e depois retira os cromos com a boca. Vestida com adereços da Seleção Brasileira, a pet virou uma espécie de amuleto da sorte para os torcedores que acompanham a saga do tutor para completar o álbum.

Confira o vídeo

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A interação entre o animal e o tutor reforça o papel dos cães como grandes companheiros em atividades cotidianas. Durante a gravação, a dedicação da peluda em manusear os papéis sem danificá-los gerou elogios dos internautas, unindo o clima de torcida com momentos de descontração e afeto.

Tópicos relacionados:

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