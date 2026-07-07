Vídeo mostra homem salvando cachorro e tutora de ataque de pitbull em MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem salvou uma mulher e o cachorro dela de um ataque de um cão da raça pitbull em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no último sábado (4/7). Imagens de câmera de segurança registraram a cena, que ganhou repercussão nessa segunda-feira (6/7).

O caso ocorreu na Rua Imigrantes Italianos, no Bairro Parque Independência III. No vídeo, é possível ver a mulher passeando com o pet pela via. Ao chegar à esquina, ela percebe a presença do pitbull indo rapidamente na direção dela.

A mulher pega o cachorro no colo para evitar que o animal de estimação seja atacado, mas acaba virando alvo do pitbull. Ela começa a gritar e um homem, de uniforme laranja, aparece correndo para ajudá-la.

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O homem chuta e tenta empurrar o pitbull diversas vezes até que a mulher consiga fugir. Com os gritos de socorro, uma moradora se assusta e pergunta o que está havendo. A tutora, então, pede para entrar na casa dela e só assim eles conseguem se proteger.