'Gente' como a gente? Cachorrinha 'se recusa' a acordar e vídeo viraliza
Vídeo mostra pet se derretendo de preguiça, uma cena que todo tutor vai entender
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Uma cadelinha de Mineiros, no interior de Goiás, virou sensação nas redes sociais ao mostrar que o desânimo para acordar cedo não é exclusividade dos humanos. Em um vídeo que circula na web, a pequena Cloe Maria aparece completamente entregue ao sono, ignorando qualquer tentativa de despertar para começar o dia.
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Nas imagens capturadas por Derkyan Carrijo, a pet surge enrolada em cobertas e demonstra uma resistência fofa para abandonar o conforto do colchão. Entre olhares de quem pede "só mais cinco minutinhos" e espreguiçadas lentas, o registro capturou a essência de quem valoriza um bom descanso acima de qualquer compromisso.
Confira o vídeo
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A cena repercutiu entre internautas que se identificaram imediatamente com a preguiça da cachorrinha. O momento reforça como alguns animais de estimação desenvolvem hábitos domésticos muito semelhantes aos de seus tutores, especialmente quando o assunto é o apego à cama pela manhã.