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Ganhou na loteria? Entenda como funciona o imposto sobre o prêmio

A quantia anunciada já é sua, sem surpresas. Mas descubra por que a maioria dos ganhadores não sabe disso antes de assinar o recibo.

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
30/06/2026 15:27

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Ganhou na loteria? Entenda como funciona o imposto sobre o prêmio
A esperança de um prêmio milionário como os anunciados em casas lotéricas atrai apostadores, que devem atentar à tributação. crédito: Wikimedia Commons/ Wilson Dias

Sonhar com um prêmio milionário da loteria mexe com o imaginário de qualquer apostador. A boa notícia é que, caso você seja o grande vencedor, o valor anunciado já é líquido e irá direto para a sua conta, sem descontos adicionais no momento do resgate. Essa é a principal regra sobre a tributação de loterias no Brasil.

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Diferente de outros tipos de rendimentos, o prêmio da loteria já chega ao bolso do ganhador com o imposto devido devidamente recolhido. Isso acontece porque a tributação é feita diretamente na fonte, antes mesmo do anúncio do valor final que será pago ao vencedor.

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Como funciona o imposto sobre a loteria?

A regra é clara: o Imposto de Renda (IR) que incide sobre prêmios de loterias federais é de 30%. Esse percentual, no entanto, é retido na fonte. Isso significa que a própria Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios, já realiza o recolhimento do imposto antes de divulgar o valor final do prêmio.

Na prática, o montante total arrecadado e destinado à premiação é maior do que o anunciado ao público. O valor que você vê nos concursos já é o resultado final após a dedução dos 30% obrigatórios por lei. Ou seja, quando o prêmio é divulgado, o governo já recebeu sua parte.

Preciso declarar o prêmio no Imposto de Renda?

Sim, é obrigatório. Mesmo que o imposto já tenha sido pago na fonte, o prêmio precisa ser informado na sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano seguinte ao recebimento. A medida é necessária para justificar a variação do seu patrimônio perante a Receita Federal e evitar problemas com a malha fina.

O valor deve ser lançado na ficha de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. Essa etapa serve apenas para que a Receita Federal tenha conhecimento da origem do seu novo patrimônio, sem que haja nova cobrança de imposto sobre o montante ganho.

Uma vez que o dinheiro está na sua conta, é importante planejar o futuro. O valor recebido do prêmio não sofre mais tributação direta, mas os rendimentos gerados a partir dele, sim. Juros de aplicações financeiras, dividendos de ações ou aluguéis de imóveis adquiridos com o dinheiro seguirão as regras de tributação de cada categoria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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