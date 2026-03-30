Ganhei na loteria, e agora? O passo a passo para resgatar o prêmio com segurança

A sensação de conferir o bilhete e perceber que os números batem é única. Mas, antes de sair para comemorar, o primeiro passo é simples e fundamental para sua segurança: assine o verso do comprovante com seu nome completo e CPF. Essa atitude transforma um simples papel em um documento nominal, garantindo que somente você possa reivindicar a bolada.

Com a assinatura, o bilhete se torna intransferível. O passo seguinte é guardá-lo em um local seguro, longe de qualquer risco de perda ou dano. Manter a discrição sobre a nova fortuna também é uma medida de proteção importante. Evite compartilhar a notícia com muitas pessoas antes de ter o dinheiro em mãos.

Onde e como resgatar o prêmio?

O local para o resgate do prêmio depende diretamente do valor que você ganhou. A Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias, estabelece regras claras para cada faixa de premiação, e o processo é bastante direto.

Para prêmios de até R$ 2.428,80 (valor bruto), o resgate pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa. Basta apresentar o bilhete premiado, um documento de identificação original com foto e o CPF. O pagamento costuma ser feito na hora.

Valores superiores a R$ 2.428,80 devem ser resgatados exclusivamente em uma agência da Caixa. Para quantias de até R$ 10.000, o pagamento é realizado no mesmo dia. O procedimento é o mesmo: levar o comprovante da aposta, documento de identificação e CPF. É importante lembrar que o gerente do banco poderá oferecer produtos e investimentos, mas você não tem obrigação de aceitá-los.

Já para prêmios a partir de R$ 10.000, o pagamento não é imediato. Após a apresentação dos documentos na agência, a Caixa solicita um prazo mínimo de dois dias úteis para realizar o depósito do valor na conta indicada pelo ganhador.

Cuidados essenciais para não ter problemas

Fique atento ao prazo de validade do prêmio. O ganhador tem até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para reivindicar o valor. Se esse prazo for perdido, a quantia é repassada integralmente ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Uma dúvida comum é sobre o Imposto de Renda. A boa notícia é que os prêmios de loterias já são pagos com o imposto descontado na fonte. O valor que você recebe é líquido, ou seja, livre de tributação adicional. Conforme a legislação vigente, a alíquota de 30% incide apenas sobre o valor do prêmio, não sobre o que o apostador pagou pelo bilhete.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.