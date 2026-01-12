Assine
Ganhei na loteria: como declarar o prêmio no Imposto de Renda?

Receber uma bolada exige atenção com a Receita Federal; veja o passo a passo de como declarar o prêmio da loteria para não ter problemas com o Fisco

12/01/2026 16:27

A Receita Federal exige a declaração de prêmios milionários da loteria para justificar aumento de patrimônio. crédito: Daniel Dan/ Pexels

Ganhar um prêmio milionário na loteria, como na Mega-Sena, traz uma obrigação importante: acertar as contas com a Receita Federal. Embora o valor recebido já venha com o Imposto de Renda descontado na fonte, o novo milionário precisa informar o ganho na sua declaração anual para justificar o aumento de patrimônio e evitar problemas com o Fisco. O prêmio deve ser declarado no ano seguinte ao recebimento; ou seja, um valor recebido em 2024 é informado na declaração de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A alíquota do imposto para prêmios de loteria é de 30% e o desconto é feito diretamente pela Caixa Econômica Federal no momento do pagamento. Isso significa que o valor que chega à conta do ganhador já está líquido, livre de novas tributações sobre o prêmio em si.

A declaração, no entanto, é fundamental para que a Receita Federal entenda a origem do seu novo patrimônio. Sem essa informação, o aumento repentino de bens ou de dinheiro em conta pode levantar suspeitas e levar o contribuinte para a temida malha fina.

Como declarar o prêmio da loteria

O processo para informar o ganho é simples. O contribuinte precisa seguir alguns passos dentro do programa da Receita Federal. A chave é preencher a ficha correta para que o sistema não calcule um imposto que já foi pago. Veja como fazer:

  1. Acesse a ficha correta: no programa do Imposto de Renda, procure pela ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”.

  2. Selecione o código: clique em “Novo” e escolha o código “99 – Outros”.

  3. Informe a fonte pagadora: no campo “CNPJ da Fonte Pagadora”, insira o CNPJ da Caixa Econômica Federal: 00.360.305/0001-04. Essa informação também está disponível no comprovante de pagamento do prêmio.

  4. Descreva o prêmio: no campo “Descrição”, especifique a origem do dinheiro. Por exemplo: “Prêmio da Mega-Sena concurso XXXX”.

  5. Digite o valor: por fim, no campo “Valor”, informe o montante líquido recebido, ou seja, o valor exato que entrou na sua conta bancária, já com o imposto de 30% descontado.

É recomendável consultar um contador ou verificar as instruções atualizadas da Receita Federal no ano da declaração, pois procedimentos e códigos podem sofrer alterações.

E se o prêmio for de um bolão?

No caso de prêmios divididos em bolões, cada participante é responsável por declarar apenas a sua cota-parte. O procedimento é o mesmo, mas o valor informado na declaração individual será o correspondente à fração do prêmio que cada um recebeu.

E os bens comprados com o dinheiro?

Após declarar a entrada do prêmio, é preciso informar o que foi feito com ele. Se o dinheiro continuou na sua conta corrente até o dia 31 de dezembro do ano-calendário, o saldo deve ser atualizado na ficha de “Bens e Direitos”.

Caso o prêmio tenha sido usado para comprar um imóvel ou um carro, por exemplo, o novo bem deve ser registrado também na ficha de “Bens e Direitos”, com o código correspondente. O mesmo vale para aplicações financeiras ou qualquer outro bem adquirido com o valor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay