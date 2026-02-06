Imposto de Renda: ganhador da Mega-Sena precisa declarar o prêmio?

A sorte bateu à porta e o prêmio milionário da Mega-Sena está na conta. A dúvida que surge para muitos ganhadores é: preciso declarar esse valor no Imposto de Renda? A resposta é sim. Embora o imposto já seja retido na fonte, a Receita Federal exige que a bolada seja informada para justificar o aumento do seu patrimônio.

Prêmios de loterias, como a Mega-Sena, são classificados como “rendimentos de tributação exclusiva na fonte”. Na prática, isso significa que uma alíquota de 30% é descontada antes mesmo de o dinheiro chegar ao vencedor. O valor divulgado pela Caixa e que entra na conta bancária do sortudo já é o líquido, livre de novas cobranças sobre esse ganho específico.

A declaração serve para que o Fisco entenda a origem do dinheiro que, de uma hora para outra, fez seu patrimônio crescer. Sem essa informação, a compra de um imóvel ou de um carro de luxo, por exemplo, poderia ser vista como incompatível com sua renda, levando à malha fina.

Como declarar o prêmio da Mega-Sena no Imposto de Renda

O processo para informar o ganho é simples e deve ser feito na declaração anual, geralmente entregue entre março e maio do ano seguinte ao recebimento do prêmio. Basta seguir alguns passos no programa da Receita Federal para garantir que tudo esteja em conformidade.

Acesse o programa do Imposto de Renda e procure pela ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. Clique no botão “Novo” para adicionar uma nova fonte de rendimento. No campo “Tipo de Rendimento”, selecione o código “99 – Outros”. Informe o CNPJ da fonte pagadora, que é a Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04). No campo “Descrição”, especifique que se trata de um prêmio de loteria, como “Prêmio da Mega-Sena”. Por fim, no campo “Valor”, insira o valor líquido recebido, ou seja, o montante que efetivamente caiu na sua conta.

Para facilitar o preenchimento, é importante que o ganhador solicite o informe de rendimentos à Caixa Econômica Federal. O documento traz todos os dados necessários, como o valor líquido pago e o CNPJ da fonte pagadora, evitando erros.

Deixar de informar o prêmio pode trazer problemas. A Receita Federal cruza dados, e um aumento repentino de patrimônio incompatível com a renda declarada é um forte indício de irregularidade. Ao declarar corretamente, você informa a origem do dinheiro que permitiu a compra de novos bens, evitando questionamentos futuros do Fisco.

