O que acontece se você não buscar o prêmio da Mega-Sena em 90 dias?

Milhões de brasileiros sonham em ganhar na Mega-Sena, mas muitos não sabem qual é o procedimento correto caso se tornem os mais novos milionários. Ao contrário do que se possa imaginar, a Caixa Econômica Federal não realiza uma busca ativa pelos ganhadores. A responsabilidade de conferir o bilhete e solicitar o prêmio é inteiramente do apostador.

Todo ganhador tem um prazo legal de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para resgatar o valor. Se o prêmio não for reclamado dentro desse período, o direito ao valor é perdido. O montante, então, é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), um programa do governo federal que financia cursos de graduação.

Como resgatar seu prêmio?

O procedimento para receber o prêmio varia conforme o valor e a forma como a aposta foi feita. É fundamental que o ganhador esteja atento às regras para não perder o prazo.

Apostas em casas lotéricas: O bilhete físico é um título ao portador. A primeira recomendação é escrever seu nome completo e CPF no verso do comprovante para garantir sua titularidade. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser sacados em qualquer lotérica. Valores acima disso devem ser resgatados exclusivamente em agências da Caixa.

Apostas online: Nas apostas feitas pelos canais digitais, os prêmios são creditados na conta do Mercado Pago ou podem ser transferidos para uma conta bancária. Embora o apostador esteja identificado, ele precisa acessar o portal e solicitar o resgate. A Caixa não notifica ativamente o ganhador por e-mail ou telefone.

Atenção a golpes

A Caixa Econômica Federal reforça que não entra em contato com os ganhadores para informar sobre premiações. Portanto, qualquer e-mail, mensagem de texto ou ligação que alegue ser da instituição para tratar do assunto é um golpe. A iniciativa de buscar o prêmio deve ser sempre do apostador, que pode conferir os resultados oficiais no site das Loterias Caixa.

