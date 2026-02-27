Assine
O que acontece se você não buscar o prêmio da Mega-Sena em 90 dias?

Entenda o prazo para resgatar prêmios da loteria e para onde vai o dinheiro não reclamado

João Renato Faria
João Renato Faria
Repórter
27/02/2026 11:27 - atualizado em 27/02/2026 11:30

Bilhetes da Mega-Sena são o ponto de partida para as apostas e o eventual resgate de prêmios crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Milhões de brasileiros sonham em ganhar na Mega-Sena, mas muitos não sabem qual é o procedimento correto caso se tornem os mais novos milionários. Ao contrário do que se possa imaginar, a Caixa Econômica Federal não realiza uma busca ativa pelos ganhadores. A responsabilidade de conferir o bilhete e solicitar o prêmio é inteiramente do apostador.

Todo ganhador tem um prazo legal de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para resgatar o valor. Se o prêmio não for reclamado dentro desse período, o direito ao valor é perdido. O montante, então, é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), um programa do governo federal que financia cursos de graduação.

Como resgatar seu prêmio?

O procedimento para receber o prêmio varia conforme o valor e a forma como a aposta foi feita. É fundamental que o ganhador esteja atento às regras para não perder o prazo.

  • Apostas em casas lotéricas: O bilhete físico é um título ao portador. A primeira recomendação é escrever seu nome completo e CPF no verso do comprovante para garantir sua titularidade. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser sacados em qualquer lotérica. Valores acima disso devem ser resgatados exclusivamente em agências da Caixa.

  • Apostas online: Nas apostas feitas pelos canais digitais, os prêmios são creditados na conta do Mercado Pago ou podem ser transferidos para uma conta bancária. Embora o apostador esteja identificado, ele precisa acessar o portal e solicitar o resgate. A Caixa não notifica ativamente o ganhador por e-mail ou telefone.

Atenção a golpes

A Caixa Econômica Federal reforça que não entra em contato com os ganhadores para informar sobre premiações. Portanto, qualquer e-mail, mensagem de texto ou ligação que alegue ser da instituição para tratar do assunto é um golpe. A iniciativa de buscar o prêmio deve ser sempre do apostador, que pode conferir os resultados oficiais no site das Loterias Caixa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

