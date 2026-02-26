Assine
Mega-Sena 2977 e outras loterias: números sorteados (26/2)

Caixa também sorteia concursos da Lotofácil 3622, Quina 6962, Timemania 2360 e Dia de Sorte 1181 nesta quinta-feira (26/2), no Espaço da Sorte, em São Paulo

Repórter
26/02/2026 20:00 - atualizado em 26/02/2026 20:50

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteia, às 21h, nesta quinta-feira (26/2), os concursos Mega-Sena 2977, Lotofácil 3622, Quina 6962, Timemania 2360 e Dia de Sorte 1181.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Confira as loterias desta quinta-feira (26/2)

Mega-Sena 2977 - R$ 130 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:

Próximo sorteio:

Lotofácil 3622 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6962 - R$ 1,9 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números:

Premiação

5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:

Próximo sorteio:

Timemania 2360 - R$ 8,5 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas:

Time do Coração:

Premiação

7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:

Time do Coração:

Próximo sorteio:

Dia de Sorte 1181 - R$ 370 mil

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas:

Mês da Sorte:

Premiação

7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:

Mês da Sorte:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

