Mega-Sena acumula e vai a R$ 130 milhões; 14 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2976, sorteadas nesta terça-feira (24/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 130 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (26/2).

A Mega-Sena 2976, cuja premiação era de R$ 104 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43. Veja as outras loterias sorteadas desta terça-feira.

Entre os 136 ganhadores da quina da Mega-Sena 2976, estão 14 apostas de Minas Gerais. Os jogos foram feitos nas cidades de: Belo Horizonte (3), Belo Oriente, Betim, Cataguases, Congonhas, Guaxupé, Ipuiuna, Monte Alegre de Minas, Nanuque, Passos, Tupaciguara e Uberaba. Cada um receberá R$ 27.292,50.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.