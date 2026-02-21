Mega-Sena acumula e vai a R$ 116 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2975, sorteadas neste sábado (21/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 116 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (24/2).

A Mega-Sena 2975, cuja premiação era de R$ 104 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 10 - 17 - 35 - 44 - 46. Veja as outras loterias sorteadas deste sábado.

Entre os 106 ganhadores da quina da Mega-Sena 2975, estão seis apostas de Minas Gerais. Os jogos foram feitos nas cidades de: Belo Horizonte (4), Itapagipe e Uberaba. Cada um receberá R$ 36.398,76.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.