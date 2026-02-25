Próximo sorteio da Mega-Sena: como apostar e aumentar suas chances

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e a expectativa para o próximo sorteio movimenta apostadores em todo o Brasil. Com um prêmio milionário em jogo, muitos buscam formas de participar, seja pela primeira vez ou tentando novas estratégias para aumentar as chances de acertar as seis dezenas sorteadas.

Participar é simples e pode ser feito de duas maneiras principais: presencialmente, nas casas lotéricas, ou de forma online, sem sair de casa. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Como apostar na Mega-Sena

Para quem prefere a comodidade da internet, o processo é feito pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. É necessário ter mais de 18 anos e fazer um cadastro com CPF. O pagamento é realizado com cartão de crédito, e o valor mínimo da compra no site é de R$ 30, que pode ser distribuído entre diferentes jogos e modalidades.

Já o método tradicional continua sendo o mais popular. Basta ir a uma casa lotérica credenciada, pegar o volante da Mega-Sena, marcar os números escolhidos e registrar a aposta no caixa. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou com cartão, dependendo do estabelecimento.

Estratégias para aumentar as chances

Embora a sorte seja o fator principal, algumas táticas podem melhorar a probabilidade de ganho. Uma delas é apostar em mais dezenas. O volante permite marcar até 20 números, mas o valor do jogo sobe a cada número adicional. Uma aposta com sete números, por exemplo, custa R$ 42,00.

Outra opção muito utilizada é o Bolão Caixa. Nele, os apostadores se unem para fazer jogos com mais números, dividindo os custos e, consequentemente, o prêmio em caso de vitória. Os bolões podem ser organizados entre amigos ou comprados diretamente nas lotéricas, que já oferecem cotas de jogos prontos.

A Mega-Sena realiza sorteios regulares às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 21h. O volante do jogo contém 60 números, de 01 a 60, e para ganhar o prêmio máximo é preciso acertar os seis que forem sorteadas. Também há prêmios para quem acerta quatro (Quadra) ou cinco (Quina) dezenas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.