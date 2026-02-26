Mega-Sena acumula e vai a R$ 145 milhões; 10 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2977, sorteadas nesta quinta-feira (26/2). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é de que chegue a R$ 145 milhões no próximo sorteio, sábado (28/2).

A Mega-Sena 2977, cuja premiação era de R$ 130 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52. Veja as outras loterias sorteadas desta quinta-feira.

Entre os 118 ganhadores da quina da Mega-Sena 2977, 10 apostas estão em Minas Gerais. Os jogos foram feitos nas cidades de: Belo Horizonte (2), Araguari, Contagem, Ipatinga, Itaúna, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima e Teófilo Otoni. Cada um receberá R$ 33.510,78.



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.