É possível prever os números da Mega-Sena? A ciência explica

A resposta direta é não. Do ponto de vista da matemática e da estatística, é impossível prever quais números serão sorteados na Mega-Sena ou em qualquer outra loteria séria. Cada sorteio é um evento independente e aleatório, o que significa que o resultado anterior não tem nenhuma influência sobre o próximo. Achar que um número está "atrasado" ou que outro "sai mais" é um engano comum, mas que não se sustenta cientificamente.

Os sorteios da Caixa Econômica Federal são projetados para garantir que cada um dos 60 números tenha exatamente a mesma chance de ser escolhido. As bolinhas são fabricadas com peso e tamanho idênticos, e o globo que as mistura assegura que o processo seja puramente baseado no acaso. A probabilidade de qualquer combinação de seis números sair é a mesma: uma em 50.063.860.

O que a probabilidade nos diz?

A teoria da probabilidade, ramo da matemática que estuda fenômenos aleatórios, explica por que não existem padrões previsíveis nos sorteios. A ideia de que números sorteados no passado podem indicar resultados futuros é conhecida como "falácia do apostador". É a mesma crença de quem, ao jogar uma moeda, aposta em "coroa" porque "cara" já saiu muitas vezes seguidas. Na realidade, a chance continua sendo de 50% em cada novo lançamento.

Analisar os números que mais saíram pode ser um passatempo, mas não é uma estratégia eficaz. Se o número 10 foi sorteado mais vezes nos últimos anos, isso é apenas uma coincidência estatística. No próximo concurso, a probabilidade de o 10 ser sorteado é exatamente igual à de qualquer outro número que nunca apareceu.

E os programas que prometem prever os resultados?

Qualquer software, aplicativo ou método que afirma aumentar suas chances de ganhar na Mega-Sena por meio de previsões está, na prática, vendendo uma ilusão. Geralmente, esses sistemas se baseiam em análises de resultados passados, aplicando a falácia do apostador para sugerir combinações de números "quentes" ou "frios".

Essas ferramentas não alteram a matemática fundamental do jogo. A única forma comprovada de aumentar a probabilidade de ganhar é jogar mais números na mesma aposta ou fazer mais jogos. É por isso que os bolões são populares: eles permitem que um grupo de pessoas aposte em mais dezenas ou combinações, dividindo os custos e, consequentemente, o prêmio. Por exemplo, enquanto uma aposta simples tem uma chance em 50 milhões, um bolão com 100 apostas diferentes aumenta essa chance para 100 em 50 milhões, embora o prêmio seja dividido entre os participantes.

