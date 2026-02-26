Ganhou na Mega-Sena? O passo a passo para resgatar o prêmio com segurança

A conferência do bilhete da Mega-Sena confirmou: você é o novo milionário do país. A primeira reação pode ser de euforia, mas a calma é fundamental para garantir a segurança do prêmio. O processo de resgate é simples, porém exige atenção a detalhes que protegem o ganhador. Os valores podem ser retirados em casas lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal, dependendo do montante.

Antes de sair de casa, o passo mais importante é assinar o nome completo e o CPF no verso do bilhete premiado. Essa simples atitude garante que somente o titular possa sacar o dinheiro, transformando o comprovante em um documento pessoal e intransferível. Esse cuidado impede que outra pessoa resgate o valor caso o bilhete seja perdido ou furtado.

Tirar uma foto nítida ou fazer uma cópia do bilhete também é uma boa medida de segurança. Além disso, a discrição é a melhor aliada nas primeiras horas. Evite contar sobre a sorte grande para muitas pessoas até que o dinheiro esteja seguro em sua conta bancária. Manter o sigilo ajuda a evitar assédios e possíveis golpes.

Onde resgatar o prêmio?

O local para receber o prêmio varia conforme o valor. A Caixa estabelece regras claras para cada faixa de premiação, organizando o fluxo e garantindo a segurança da operação. A estrutura de pagamento funciona da seguinte forma:

Prêmios de até R$ 2.428,79: podem ser retirados em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa.

Valores acima de R$ 2.428,79: o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa.

Prêmios superiores a R$ 10.000,00: são pagos no mínimo dois dias úteis após a apresentação do bilhete na agência para verificação de segurança.

Para solicitar o prêmio em uma agência da Caixa, o ganhador precisa apresentar o bilhete original, um documento de identificação oficial com foto (como RG ou CNH) e o CPF. Sem esses itens, o pagamento não é realizado. O valor pode ser transferido para uma conta de sua preferência, sem custos.

É fundamental estar atento ao prazo. O sortudo tem até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para reivindicar o prêmio. Após esse período, o direito ao valor expira e o dinheiro é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

