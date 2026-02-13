A matemática da Mega-Sena: entenda as probabilidades reais de acertar

A cada sorteio da Mega-Sena, milhões de brasileiros renovam a esperança de acertar as seis dezenas e transformar suas vidas. Por trás do sonho, no entanto, existe uma matemática precisa que revela as reais chances de se tornar o próximo milionário. A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples, de seis números, é de uma em 50.063.860.

Esse número resulta de uma análise combinatória, que calcula todas as combinações possíveis de seis números dentro de um universo de 60 dezenas disponíveis no bilhete. Cada aposta simples representa apenas uma dessas milhões de possibilidades.

Leia Mais

Mitos e verdades sobre os jogos

A dificuldade em ganhar alimenta uma série de crenças populares sobre estratégias para escolher os números. É importante entender o que é fato e o que é apenas mito quando se trata de sorteios baseados puramente na aleatoriedade.

Números "quentes" e "frios": a ideia de que alguns números são "sortudos" porque saem com mais frequência ou "atrasados" porque não aparecem há muito tempo é um dos mitos mais comuns. Estatisticamente, cada sorteio é um evento independente. O resultado anterior não influencia o próximo, e todos os 60 números têm a mesma chance de serem sorteados.

Padrões visuais no volante: jogar em números que formam linhas, colunas ou desenhos no cartão não altera a probabilidade. Uma sequência como 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem exatamente a mesma chance matemática de ser sorteada que qualquer outra combinação de seis dezenas.

Evitar datas de aniversário: muitas pessoas apostam em datas especiais, limitando suas escolhas aos números de 1 a 31. Embora isso não diminua a chance de ganhar, caso a combinação sorteada esteja nesse intervalo, o prêmio tende a ser dividido entre mais vencedores.

De acordo com o Cientista de Dados, Leonardo Nakasone, a única maneira comprovada de aumentar a probabilidade de vitória é jogar mais números.

“O aumento de probabilidade depende da quantidade de números adicionados […] ao aumentar de 6 para 8, por exemplo, a probabilidade de ganhar passaria de 1 em 50.063.860 para 1 em 1.787.995, cerca de 28x maior. O único ponto seria o custo adicional gerado, pois aumentando o número maior o valor gasto na compra.”

O custo do bilhete, porém, aumenta na mesma proporção, exigindo um investimento maior para uma probabilidade que, apesar de melhor, ainda permanece remota.

Bolões são outra alternativa para aumentar as suas chances de ganhar.

“Os bolões aumentam as chances de ganhar, por dar oportunidade de se poder apostar em mais números, dado que o valor total pode ser dividido entre os participantes. Importante lembrar que quanto maior o número de participantes, menor também o valor final, já que o prêmio seria dividido entre cada um”, ressaltou Nakasone

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.