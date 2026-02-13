Assine
FICOU RICO?

Ganhei na Mega-Sena: o guia definitivo para investir o prêmio em 2026

Sonhar é o primeiro passo, mas o que fazer com R$ 62 milhões? Veja dicas para aplicar o dinheiro com segurança e fazê-lo render

13/02/2026 10:43 - atualizado em 13/02/2026 10:43

A gestão inteligente do prêmio da Mega-Sena exige planejamento cuidadoso para transformar a fortuna em um futuro financeiro seguro crédito: José Cruz/Agência Brasil

Apostar na Mega-Sena é um ritual para milhões de brasileiros, mas o que acontece quando o sonho de acertar os seis números se torna realidade? Com um prêmio de R$ 62 milhões em jogo, o primeiro passo do novo milionário não é comprar um carro de luxo, mas sim garantir a segurança do bilhete e, principalmente, buscar silêncio e discrição.

Antes de correr para a agência da Caixa Econômica Federal, o ganhador deve assinar o verso do bilhete premiado e preencher seus dados pessoais, um passo que o torna intransferível e protege contra perdas — vale ressaltar que os procedimentos podem variar para apostas online. Lembre-se que o prazo para resgatar o valor é de 90 dias a partir da data do sorteio. A discrição é sua maior aliada para evitar assédio, golpes e garantir a segurança pessoal e familiar.

O próximo passo é montar uma equipe de confiança. Contratar assessoria jurídica, financeira e contábil é essencial para lidar com a burocracia do resgate e, principalmente, para criar um plano sólido de gestão patrimonial. Esses profissionais ajudarão a navegar pelas complexidades tributárias, estruturar os investimentos de forma eficiente e avaliar a necessidade de criar veículos como holdings familiares para proteger o legado.

Como fazer o prêmio render

Após organizar a parte burocrática, o foco se volta para como investir o dinheiro de forma inteligente. A diversificação é a palavra-chave para proteger a fortuna e garantir que ela continue crescendo ao longo dos anos. Uma estratégia bem distribuída pode incluir diferentes tipos de aplicações financeiras.

Reserva de emergência
O primeiro destino de parte do dinheiro deve ser a criação de uma reserva robusta, equivalente a pelo menos 12 meses do seu novo custo de vida projetado. Essa quantia deve ficar em investimentos seguros e de altíssima liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs de grandes bancos com resgate diário.

Aplicações conservadoras
A maior parte do patrimônio deve ser alocada em opções de renda fixa, que oferecem segurança e previsibilidade. Títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, protegem o poder de compra contra a inflação no longo prazo. CDBs, LCIs e LCAs de bancos sólidos também são excelentes alternativas.

Exposição ao risco calculado
Uma parcela menor do prêmio pode ser destinada à renda variável para buscar maior rentabilidade. Investir em ações de empresas consolidadas e fundos imobiliários (FIIs) pode gerar bons dividendos. No entanto, essa alocação exige conhecimento e deve ser feita com cautela e orientação profissional.

Investimentos internacionais
Diversificar geograficamente também é uma estratégia prudente. Aplicar uma parte dos recursos em ativos no exterior, como ações de empresas globais ou fundos internacionais, protege o patrimônio das instabilidades da economia brasileira e permite aproveitar oportunidades em outros mercados.

É fundamental também pensar no futuro e na sucessão patrimonial, estruturando doações e testamentos para evitar conflitos. Controlar os gastos iniciais e adaptar-se gradualmente à nova realidade financeira evita que a fortuna se esgote rapidamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

