Mega-Sena 2972 acumula e vai a R$ 62 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2972, sorteadas nesta quinta-feira (12/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 62 milhões no próximo sorteio, neste sábado (14/2).

A Mega-Sena 2972 teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 10 - 15 - 46 - 49 - 51 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 55 ganhadores da quina da Mega-Sena 2972 tem quatro apostas de Minas Gerais. Os jogos foram feitos em Belo Horizonte, Dores do Indaiá, Governador Valadares e Juiz de Fora. Todas as apostas foram simples. O jogo de Governador Valadares foi com 7 dezenas e faturou R$82.529,30. As outras apostas vão receber R$41.264,65.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.