Mega-Sena 2968 e outras loterias: veja os números sorteados (3/2)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (3/2) os concursos da Mega-Sena 2968, Lotofácil 3604, Quina 6944, Timemania 2351 e Dia de Sorte 1172.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (3/2)

Mega-Sena 2968 - R$ 130 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 26-11-10-46-22-36

Lotofácil 3604 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 13-03-02-21-16-19-24-06-23-22-15-07-01-11-08

Quina 6944 - R$ 3 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 02-08-61-30-56

Timemania 2351 - R$ 5 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 16-10-49-50-09-07-45

Time do Coração: 57- Operário/PR

Dia de Sorte 1172 - R$ 1,2 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 06-21-20-29-16-28-12

Mês da sorte: 10-outubro

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.