Mega-Sena 2967 acumula e vai a R$ 130 milhões; 7 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2967, sorteadas neste sábado (31/1). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 130 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (3/2).

Os números sorteados foram: 01 - 06 - 38 - 47 - 56 - 60.

Entre os 72 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2967, há sete mineiros.

As apostas de Minas que acertaram cinco dezenas foram feitas em Belo Horizonte (2), Juiz de Fora (1), Lagoa Santa (1), Matozinhos (1), Santa Luzia (1) e Tiros (1). Cada aposta receberá R$ 59.070,09.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.