Mega-Sena 2966 acumula e vai a R$ 115 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2966, sorteadas nesta quinta-feira (29/1). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 115 milhões no próximo sorteio, no sábado (31/1).

Os números sorteados foram: 06-44-09-53-07-43.

Entre os 68 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2966, há dois mineiros.

As apostas de Minas que acertaram cinco dezenas foram feitas em Passos e Nova Serrana. Cada aposta receberá R$ 50.520,02.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.