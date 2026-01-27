Assine
ACUMULOU

Mega-Sena acumula e vai a R$ 102 milhões; 1 aposta de Minas acerta a quina

Uma aposta feita em Minas Gerais acertou cinco números e vai receber R$ 94.606,96. O próximo sorteio da Mega acontece na quinta-feira (29/1)

Repórter
27/01/2026 22:41 - atualizado em 27/01/2026 23:12

Mega-Sena acumulou
Mega-Sena acumulou e próximo sorteio pode entregar R$ 102 milhões crédito: ABr

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2965 da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (27/1), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 92 milhões para R$ 102 milhões no concurso 2966, marcado para a próxima quinta-feira (29/1).

As dezenas apuradas na noite desta terça foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57.

A Caixa informou que uma aposta de Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi premiada na quina com R$ 94.606,96.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

