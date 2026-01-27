Mega-Sena 2965 e outras loterias: veja os números sorteados (27/1)

A Caixa sorteia nesta terça-feira (27/1) os concursos da Mega-Sena 2965, Lotofácil 3598, Quina 6938, Timemania 2348 e Dia de Sorte 1169.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (27/1)

Mega-Sena 2965 - R$ 92 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57





Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 47.303,48

4 acertos: 4.783 apostas ganhadoras, R$ 1.059,63

Próximo sorteio: R$ 102 milhões (29/1)

Lotofácil 3598 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24





Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 111 apostas ganhadoras, R$ 3.827,14

13 acertos: 4.928 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 73.103 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 445.239 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (28/1)

Quina 6938 - R$ 11,2 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 03 - 04 - 21 - 32 - 52

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos:63 apostas ganhadoras, R$ 7.976,97

3 acertos: 4.781 apostas ganhadoras, R$ 100,10

2 acertos: 123.611 apostas ganhadoras, R$ 3,87

Próximo sorteio: R$ 12,5 milhões (28/1)

Timemania 2348 - R$ 3,8 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 04 - 12 - 21 - 37 - 42 - 55 - 65

Time do Coração: 72 (SÃO RAIMUNDO/RR)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 46.695,99

5 acertos: 94 apostas ganhadoras, R$ 1.419,33

4 acertos: 1.750 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 16.215 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 3.120 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 4 milhões (29/1)

Dia de Sorte 1169 - R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03 - 08 - 09 - 14 - 18 - 21 - 24

Mês da sorte: 12 (DEZEMBRO)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 3.812,39

5 acertos: 1.196 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.778 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 44.120 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 650 mil (29/1)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.