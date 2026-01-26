Ganhei na Mega-Sena, e agora? Guia para não perder todo o dinheiro

Tornar-se milionário da noite para o dia com um prêmio da Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros, mas a realidade exige calma e planejamento para que a fortuna não desapareça. O primeiro passo, antes mesmo de pensar em como gastar, é garantir a segurança e o resgate correto do valor. Discrição é a palavra-chave nesse momento inicial.

O ganhador tem até 90 dias após o sorteio para resgatar o prêmio. A primeira medida de segurança é assinar o nome e o CPF no verso do bilhete, pois isso garante que apenas o titular possa sacar. Para prêmios brutos acima de R$ 1.903,98, o resgate só pode ser feito em agências da Caixa Econômica Federal. Valores até esse limite podem ser retirados em lotéricas credenciadas. Para o saque na agência, é preciso levar o bilhete original, um documento de identidade com foto e o CPF. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos no mínimo dois dias úteis após a apresentação.

Leia Mais

Após o dinheiro cair na conta, a recomendação é não tomar nenhuma decisão impulsiva por pelo menos seis meses. Esse período serve para se acostumar com a nova realidade financeira, evitar gastos por impulso e planejar o futuro com tranquilidade. Contar a novidade para pouquíssimas pessoas de confiança também ajuda a evitar problemas.

Primeiras providências após receber o prêmio

Antes de pensar em grandes investimentos, o ideal é organizar a vida financeira. O primeiro passo pode ser quitar todas as dívidas, como financiamentos de imóveis, veículos ou saldos de cartão de crédito. Livrar-se dos juros é uma forma inteligente de preservar o patrimônio recém-adquirido.

Com as contas em dia, o próximo movimento é deixar a maior parte do prêmio aplicada em um investimento seguro e de alta liquidez. Isso significa que o dinheiro renderá um pouco acima da inflação, mas estará disponível para resgate a qualquer momento, sem perdas. Essa estratégia protege o capital enquanto se definem os objetivos de longo prazo.

Investimentos de baixo risco para iniciantes

Para quem nunca investiu, começar com opções conservadoras é o caminho mais seguro para proteger o dinheiro. Essas aplicações oferecem baixo risco de perda e são ideais para a fase inicial de gestão da fortuna. Veja algumas alternativas simples:

Tesouro Selic: é um título público federal considerado o investimento mais seguro do país. Seu rendimento acompanha a taxa básica de juros (Selic) e possui liquidez diária, ou seja, pode ser resgatado a qualquer momento.

CDBs com liquidez diária: são títulos emitidos por bancos para captar recursos. A grande vantagem é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF e por instituição. É importante escolher CDBs de bancos sólidos.

Fundos DI: são fundos que investem a maior parte de seus recursos em títulos do Tesouro Selic ou em outros ativos de baixo risco atrelados à taxa de juros. Também oferecem liquidez diária e são uma opção prática para o investidor iniciante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.