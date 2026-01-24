Mega-Sena acumula e vai a R$ 92 milhões; 4 apostas de Minas acertam a quina

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2964 da Mega-Sena, sorteada neste sábado (24/1), no Espaço da Sorte, em São Paulo, conforme informou a Caixa Econômica Federal. Deste modo, o prêmio acumulou de R$ 63 milhões para R$ 92 milhões no concurso 2965, marcado para a próxima terça-feira (27/1).

As dezenas apuradas na noite deste sábado foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60.

A Caixa informou que quatro apostas de Minas Gerais foram premiadas na quina com R$ 22.818,11, cada: uma de Contagem, uma de Jacutinga, uma de Passos e uma de Patrocínio.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.