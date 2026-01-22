Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Lotofácil: aposta de BH acerta 15 dezenas e leva sozinha mais de R$ 1,6 mi

Sorteio ocorreu nesta quinta-feira (22). O próximo concurso será realizado nesta sexta-feira (23/1) e deve pagar R$ 1,8 milhão

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/01/2026 21:52 - atualizado em 22/01/2026 22:00

compartilhe

SIGA
x
Próximo sorteio será nesta sexta-feira (23/11)
Próximo sorteio será nesta sexta-feira (23/11) crédito: Samarone Xavier/Especial EM

Uma aposta feita em Belo Horizonte, no valor de R$ 3,50, acertou os 15 números do concurso 3594 da Lotofácil sorteados nesta quinta-feira (22/1), garantindo R$ 1.682.823,51.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ganhador fez a aposta simples em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 05-20-04-08-09-01-02-15-23-11-18-21-24-14-07. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira (22). 

O próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (23/1) e deve pagar R$ 1,8 milhão.

Leia Mais

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

aposta lotofacil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay