Lotofácil: aposta de BH acerta 15 dezenas e leva sozinha mais de R$ 1,6 mi

Uma aposta feita em Belo Horizonte, no valor de R$ 3,50, acertou os 15 números do concurso 3594 da Lotofácil sorteados nesta quinta-feira (22/1), garantindo R$ 1.682.823,51.

O ganhador fez a aposta simples em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Os número sorteados foram: 05-20-04-08-09-01-02-15-23-11-18-21-24-14-07. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira (22).

O próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (23/1) e deve pagar R$ 1,8 milhão.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.