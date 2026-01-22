Mega-Sena 2963 e outras loterias: números sorteados (22/1)

A Caixa sorteou, às 21h, nesta quinta-feira (22/1), os concursos Mega-Sena 2963, Lotofácil 3594, Quina 6934, Timemania 2346 e Dia de Sorte 1167.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta quinta-feira (22/1)

Mega-Sena 2963 - R$ 55 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 53-57-20-44-34-06

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

31 apostas ganhadoras, R$ 70.338,73

4 acertos

2.684 apostas ganhadoras, R$ 1.339,13

Próximo sorteio: R$ 63 milhões (24/1)

Lotofácil 3594 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 05-20-04-08-09-01-02-15-23-11-18-21-24-14-07

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.682.823,51 (Belo Horizonte/MG)

14 acertos

281 apostas ganhadoras, R$ 1.793,84

13 acertos

8977 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

95897 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

510107 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (23/1)

Quina 6934 - R$ 2,8 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 25- 67-15-40-05

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

52 apostas ganhadoras, R$ 6.179,45

3 acertos

3.617 apostas ganhadoras, R$ 84,60

2 acertos

71.638 apostas ganhadoras, R$ 4,27

Próximo sorteio: R$ 8 milhões (23/1)

Timemania 2346 - R$ 3,4 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 34-69-43-60-76-50-05

Time do Coração: 15- Botafogo/RJ

Dia de Sorte 1167 - R$ 2,3 milhões

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 06-31-13-27-29-12-30

Mês da Sorte: 03- Março

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.