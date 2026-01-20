Mega-Sena 2962 acumula e vai a R$ 55 milhões; 4 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2962, sorteadas nesta terça-feira (20/1). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 55 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (22/1).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2962 foram: 33-38-53-06-56-29. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 72 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2962, há quatro mineiros.

As apostas de Minas que acertaram quatro dezenas foram feitas em Belo Horizonte (2), Juiz de Fora e Patrocínio. Cada aposta receberá R$ 30.333,06.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.