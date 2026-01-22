Mega-Sena 2963 acumula e vai a R$ 63 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2963, sorteadas nesta quinta-feira (22/1). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 63 milhões no próximo sorteio, no sábado (24/1).

As dezenas sorteadas na Mega-Sena 2963 foram: 53-57-20-44-34-06. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 31 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2963, há dois mineiros.

As apostas de Minas que acertaram cinco dezenas foram feitas em Belo Horizonte e Resende Costa. Cada aposta receberá R$ 70.338,73.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.