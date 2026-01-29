Mega-Sena 2966 e outras loterias: números sorteados (29/1)

A Caixa sorteou, às 21h, nesta quinta-feira (29/1), os concursos Mega-Sena 2966, Lotofácil 3600, Quina 6940, Timemania 2349 e Dia de Sorte 1170.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Confira as loterias desta quinta-feira (29/1)

Mega-Sena 2966 - R$ 102 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 06-44-09-53-07-43

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

68 apostas ganhadoras, R$ 50.520,02

4 acertos

5.798 apostas ganhadoras, R$ 976,66

Próximo sorteio: R$ 115 milhões (31/1)

Lotofácil 3600 - R$ 14 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 12-25-11-08-06-07-16-03-04-09-05-20-22-17-21

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67 (Catu/BA, Brasília/DF, Botucatu/SP)

14 acertos

597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31

13 acertos

19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (30/1)

Quina 6940 - R$ 13,7 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 66-24-53-77-73

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 13.659.960,32 (Brasília/DF)

4 acertos

94 apostas ganhadoras, R$ 5.622,15

3 acertos

4.420 apostas ganhadoras, R$ 113,87

2 acertos

100.699 apostas ganhadoras, R$ 4,99

Próximo sorteio: R$ 600 mil (30/1)

Timemania 2349 - R$ 4 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 15-10-52-42-79-26-01

Time do Coração: 42- Goiás

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 21.263,18

5 acertos

85 apostas ganhadoras, R$ 1.429,45

4 acertos

1.600 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

15.500 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

GOIAS /GO

6.362 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 4,5 milhões (31/1)

Dia de Sorte 1170 - R$ 650 mil

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 12-13-29-24-28-30-02

Mês da Sorte: 03- Março

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 2.324,44

5 acertos

1.426 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

18.433 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Março

57.942 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 850 mil (31/1)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.