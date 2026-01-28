Lotofácil 3599, Quina 6939 e outras loterias: números sorteados (28/1)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (28/1) os concursos da Lotofácil 3599, Quina 6939, Lotomania 2881, Dupla Sena 2918, Super Sete 804 e +Milionária 322.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (28/1)



Lotofácil 3599 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

Premiação

15 acertos: não houve acertador

14 acertos: 336 apostas ganhadoras, R$ 1.890,46

13 acertos: 11734 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 144608 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 783646 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 14 milhões (29/1)

Quina 6939 - R$ 12,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos

Confira os números: 10 - 26 - 27 - 55 - 73

Premiação

5 acertos: não houve ganhadores

4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 8.095,06

3 acertos: 4.630 apostas ganhadoras, R$ 104,90

2 acertos: 112.879 apostas ganhadoras, R$ 4,30

Próximo sorteio: R$ 13,7 milhões (29/1)

Lotomania 2881 - R$ 7,2 milhões



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 05 - 07 - 10 - 16 - 24 - 25 - 27 - 33 - 47 - 48 - 50 - 60 - 64 - 74 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 99

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 281.061,43

18 acertos: 74 apostas ganhadoras, R$ 2.373,83

17 acertos: 616 apostas ganhadoras, R$ 285,16

16 acertos: 3716 apostas ganhadoras, R$ 47,27

15 acertos: 16140 apostas ganhadoras, R$ 10,88

0 acertos: não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 8,2 milhões 30/1)

Dupla Sena 2918 - R$ 300 mi



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 02 - 08 - 11 - 21 - 38 - 40

2º sorteio: 01 - 02 - 18 - 30 - 32 - 34

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

8 apostas ganhadoras R$ 4.880,67

4 acertos

277 apostas ganhadoras R$ 161,09

3 acertos

6.267 apostas ganhadoras R$ 3,56

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 8 apostas ganhadoras R$ 4.392,60

4 acertos: 284 apostas ganhadoras R$ 157,12

3 acertos: 5.653 apostas ganhadoras R$ 3,94

Próximo sorteio: R$ 500 mil 30/1)

Super Sete 804 - R$ 1,4 milhão



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 9

Coluna 2: 7

Coluna 3: 8

Coluna 4: 9

Coluna 5: 4

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 7.289,83

5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 946,73

4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 74,92

3 acertos: 3.959 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 1,450 milhões (30/1)

+Milionária 324 - R$ 19 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 09 - 12 - 17 - 29 - 30 - 45

Trevos da sorte: 2 - 6

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: 1 aposta ganhadora, R$ 176.464,44

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 16 apostas ganhadoras, R$ 4.901,79

4 acertos + 2 trevos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.400,51

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 698 apostas ganhadoras, R$ 120,38

3 acertos + 2 trevos: 1035 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 7996 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 7519 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 58730 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 20 milhões (31/1)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.