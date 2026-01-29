Mega-Sena 2966 sorteia hoje (29/1) prêmio de R$ 102 milhões
Sorteio das loterias desta quinta-feira começa às 21h. Ninguém acertou as dezenas da Mega do concurso 2965, sorteadas na terça (27/1)
A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (29/1), às 21h, um prêmio estimado em R$ 102 milhões no concurso 2966 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2965, realizado na noite de terça (27). Os números sorteados foram: 01, 20, 22, 23, 35 e 57.
O sorteio
Quem quiser concorrer aos R$ 102 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.
O pagamento on-line é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.
Valor da aposta
De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.
A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, o que faz o valor da aposta chegar a mais de R$ 193 mil, além de multiplicar as chances de ganhar.
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.
Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.
Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).
Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.