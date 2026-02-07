Mega-Sena 2970 e outras loterias: confira os números sorteados (7/2)

A Caixa sorteou neste sábado (7/2), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2970, Lotofácil 3608, Quina 6948, Timemania 2353, Dia de Sorte 1174 e +Milionária 327.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (7/2)





Mega-Sena 2970 - R$ 40 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 32 - 42 - 59 - 41 - 22 - 37

Lotofácil 3608 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 11 - 02 - 06 - 20 - 19 - 05 - 16 - 25 - 18 - 17 - 09 - 14 - 23 - 22 - 08

Quina 6948 - R$ 12 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 32 - 03 - 21 - 46 - 57

Timemania 2353 - R$ 5,3 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 05 - 77 - 71 - 67 - 72 - 40 - 36

Time do Coração: 01 - ABC/RN

Dia de Sorte 1174 - R$ 1,9 milhão

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 02 - 30 - 23 - 15 - 08 - 22 - 25

Mês da sorte: 10 - outubro



+Milionária 327 - R$ 22 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 46 - 28 - 04 - 12 - 25 - 07

Trevos da sorte: 1 - 2



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.