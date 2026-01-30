Lotofácil 3601, Quina 6941 e outras loterias: números sorteados (30/1)

A Caixa sorteou nesta sexta-feira (30/1), às 21h, os concursos Lotofácil 3601, Quina 6941, Lotomania 2882, Dupla Sena 2919 e Super Sete 805.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.

Confira as loterias desta sexta-feira (30/1)



Lotofácil 3601 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 21-09-16-20-06-23-03-24-08-02-11-04-17-25-07

Premiação

15 acertos: não houve acertador

14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.815,13

13 acertos: 7.385 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 91.121 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 505.393 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 5 milhões (31/01)

Quina 6941 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 32-64-12-34-57

Premiação

5 acertos: não houve ganhadores

4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.368,10

3 acertos: 2.320 apostas ganhadoras, R$ 107,18

2 acertos: 55.298 apostas ganhadoras, R$ 4,49

Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (30/01)

Lotomania 2882 - R$ 8,2 milhões

São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 19-01-09-91-63-44-66-16-97-31-06-14-71-41-64-15-32-03-23-77

Premiação

20 acertos: não houve acertador

19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.991,97

18 acertos: 134 apostas ganhadoras, R$ 2.271,53

17 acertos: 993 apostas ganhadoras, R$ 214,57

16 acertos: 5.662 apostas ganhadoras, R$ 37,63

15 acertos: 22.775 apostas ganhadoras, R$ 9,35

0 acertos: não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 9,5 milhões (02/02)

Dupla Sena 2919 - R$ 500 mil

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

1° sorteio: 26-33-25-32-43-17

2° sorteio: 07-05-11-31-33-26

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.128,49

4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 127,01

3 acertos: 7.704 apostas ganhadoras, R$ 3,18

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 3.860,95

4 acertos: 495 apostas ganhadoras, R$ 99,04

3 acertos: 9.164 apostas ganhadoras, R$ 2,67

Próximo sorteio: R$ 650 mil (2/2)

Super Sete 805 - R$ 1,40 milhão

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 0

Coluna 3: 0

Coluna 4: 0

Coluna 5: 8

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

Premiação

7 acertos: não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 26.790,41

5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.159,75

4 acertos: 656 apostas ganhadoras, R$ 58,34

3 acertos: 4.580 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 1,55 milhão (2/2)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.