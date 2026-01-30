Lotofácil 3601, Quina 6941 e outras loterias: números sorteados (30/1)
Caixa sorteou também concursos de Lotomania 2882, Dupla Sena 2919 e Super Sete 805 nesta sexta-feira (30/1), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteou nesta sexta-feira (30/1), às 21h, os concursos Lotofácil 3601, Quina 6941, Lotomania 2882, Dupla Sena 2919 e Super Sete 805.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.
Confira as loterias desta sexta-feira (30/1)
Lotofácil 3601 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 21-09-16-20-06-23-03-24-08-02-11-04-17-25-07
Premiação
15 acertos: não houve acertador
14 acertos: 228 apostas ganhadoras, R$ 1.815,13
13 acertos: 7.385 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 91.121 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 505.393 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 5 milhões (31/01)
Quina 6941 - R$ 600 mil
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 32-64-12-34-57
Premiação
5 acertos: não houve ganhadores
4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 6.368,10
3 acertos: 2.320 apostas ganhadoras, R$ 107,18
2 acertos: 55.298 apostas ganhadoras, R$ 4,49
Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (30/01)
Lotomania 2882 - R$ 8,2 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 19-01-09-91-63-44-66-16-97-31-06-14-71-41-64-15-32-03-23-77
Premiação
20 acertos: não houve acertador
19 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 30.991,97
18 acertos: 134 apostas ganhadoras, R$ 2.271,53
17 acertos: 993 apostas ganhadoras, R$ 214,57
16 acertos: 5.662 apostas ganhadoras, R$ 37,63
15 acertos: 22.775 apostas ganhadoras, R$ 9,35
0 acertos: não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 9,5 milhões (02/02)
Dupla Sena 2919 - R$ 500 mil
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
1° sorteio: 26-33-25-32-43-17
2° sorteio: 07-05-11-31-33-26
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.128,49
4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 127,01
3 acertos: 7.704 apostas ganhadoras, R$ 3,18
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: não houve ganhadores
5 acertos: 10 apostas ganhadoras, R$ 3.860,95
4 acertos: 495 apostas ganhadoras, R$ 99,04
3 acertos: 9.164 apostas ganhadoras, R$ 2,67
Próximo sorteio: R$ 650 mil (2/2)
Super Sete 805 - R$ 1,40 milhão
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1: 3
Coluna 2: 0
Coluna 3: 0
Coluna 4: 0
Coluna 5: 8
Coluna 6: 0
Coluna 7: 8
Premiação
7 acertos: não houve ganhadores
6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 26.790,41
5 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 1.159,75
4 acertos: 656 apostas ganhadoras, R$ 58,34
3 acertos: 4.580 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 1,55 milhão (2/2)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.