Lotofácil 3623, Quina 6963 e outras loterias: números sorteados (27/2)
Caixa sorteia também concursos de Lotomania 2893, Dupla Sena 2930 e Super Sete 816 nesta sexta-feira (27/2), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteia nesta sexta-feira (27/2), às 21h, os concursos Lotofácil 3623, Quina 6963, Lotomania 2893, Dupla Sena 2930 e Super Sete 816.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.
Confira as loterias desta sexta-feira (27/2)
Lotofácil 3623 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:
Próximo sorteio:
Quina 6963 - R$ 2,7 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números:
Premiação
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
2 acertos:
Próximo sorteio:
Lotomania 2893 - R$ 7 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas:
Premiação
20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:
0 acerto:
Próximo sorteio:
Dupla Sena 2930 - R$ 2,9 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
1° sorteio:
2° sorteio:
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Super Sete 816 - R$ 2,7 milhões
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1:
Coluna 2:
Coluna 3:
Coluna 4:
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7:
Premiação
7 acertos:
6 acertos:
5 acertos:
4 acertos:
3 acertos:
Próximo sorteio:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.