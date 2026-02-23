Assine
Brasil

Ganhei na loteria, e agora? Veja o passo a passo para resgatar o prêmio

Muitos sonham em ganhar, mas poucos sabem o que fazer depois; guia detalha como retirar o dinheiro com segurança e quais os cuidados necessários

23/02/2026 15:59

Ganhei na loteria, e agora? Veja o passo a passo para resgatar o prêmio
A alegria de ganhar na loteria é o primeiro passo. Depois, é preciso saber como resgatar o prêmio. crédito: Freepik

Acertar os números da loteria é o sonho de milhões de brasileiros. Mas, passada a euforia inicial, surge uma dúvida prática: como receber o prêmio? O processo é seguro e padronizado pela Caixa Econômica Federal, mas exige atenção a detalhes que variam conforme o valor ganho. A primeira medida, antes de tudo, é proteger seu bilhete, pois ele é o único comprovante do prêmio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para garantir a posse, o ganhador deve assinar o nome completo e o número do CPF no verso do comprovante de aposta. Essa simples ação impede que outra pessoa retire o dinheiro caso o bilhete seja perdido. Fotografar o bilhete também é uma medida de segurança adicional antes de se dirigir ao local de resgate.

As regras para o resgate mudam de acordo com o valor. Para prêmios com valor bruto de até R$ 2.428,80 (líquido de R$ 1.700,16), o pagamento pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada. Uma alternativa é solicitar o recebimento via transferência para uma conta do Mercado Pago, seguindo as instruções no portal da Loterias Caixa.

Se o valor bruto for superior a R$ 2.428,80, o resgate deve ser feito exclusivamente em uma agência da Caixa. É fundamental levar os documentos necessários para comprovar a identidade e a aposta. Para valores acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após um prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação na agência.

Independentemente do local, o ganhador precisa apresentar alguns documentos essenciais para validar o processo. A falta de qualquer um deles pode impedir o recebimento do dinheiro no momento. A lista é curta e objetiva:

  • comprovante de aposta original e premiado;

  • documento de identificação com foto, como RG ou CNH;

  • número do CPF.

É importante ficar atento ao prazo final para o resgate. O ganhador tem até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio. Caso esse período expire, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Uma boa notícia para os vencedores é que o valor divulgado pela Caixa já é líquido. O Imposto de Renda é descontado diretamente na fonte, antes mesmo do anúncio do prêmio final. Portanto, o valor recebido pelo apostador será exatamente o que foi anunciado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay