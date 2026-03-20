Imposto de Renda sobre bets: como declarar seus ganhos e evitar malha fina

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Com a popularização das apostas esportivas on-line no Brasil, a Receita Federal estabeleceu regras claras para a declaração de ganhos, que passam a valer para os lucros obtidos a partir de 2025. Entender como declarar esses valores é fundamental para evitar problemas sérios, como multas e a temida malha fina.

Diferente do que muitos imaginam, o imposto não incide sobre cada prêmio individual. A nova regra define uma alíquota de 15% sobre o lucro líquido anual, que é a diferença entre o total de prêmios recebidos e o total de valores apostados ao longo do ano.

Além disso, há um limite de isenção: a tributação só ocorre se esse lucro anual ultrapassar a faixa de isenção do Imposto de Renda, atualmente em R$ 28.467,20. Por exemplo, se um apostador ganhou R$ 50.000 em prêmios e gastou R$ 10.000 em apostas, seu lucro líquido foi de R$ 40.000. O imposto de 15% incidirá apenas sobre o valor que excede a isenção, ou seja, sobre R$ 11.532,80 (R$ 40.000 - R$ 28.467,20).

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Como declarar os ganhos no Imposto de Renda

A responsabilidade pelo cálculo e declaração é inteiramente do contribuinte, não havendo retenção de imposto na fonte pelas casas de apostas. Para declarar, o apostador deve somar todos os seus ganhos e subtrair todas as suas perdas do ano para encontrar o lucro líquido. Se o valor ultrapassar o limite de isenção, o excedente deve ser informado na declaração.

O valor tributável deve ser inserido na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, informando o CNPJ da casa de apostas como fonte pagadora. Além disso, é obrigatório declarar na ficha “Bens e Direitos” qualquer saldo que o apostador possua na conta da plataforma em 31 de dezembro, caso este seja superior a R$ 5.000.

Para facilitar o processo, as plataformas de apostas fornecerão um informe de rendimentos anual, conhecido como “ComprovaBet”, que detalhará todas as movimentações do usuário, servindo como documento oficial para a declaração.

O que acontece se eu não declarar?

Omitir os ganhos com apostas na declaração do Imposto de Renda é um erro que pode custar caro. A Receita Federal realiza o cruzamento de dados de diversas fontes, incluindo movimentações financeiras. Caso identifique uma divergência entre os valores recebidos e o que foi declarado, o contribuinte cai na malha fina.

As consequências incluem a cobrança do imposto devido, acrescido de multa que pode chegar a 75% do valor do tributo, além de juros. Em casos mais graves, a omissão pode levar a restrições no CPF, impedindo o cidadão de realizar operações como abrir contas bancárias, solicitar empréstimos ou mesmo assumir cargos públicos.

Portanto, manter um registro organizado de todas as apostas, ganhos e perdas ao longo do ano é a melhor estratégia para evitar dores de cabeça com o Fisco e garantir a conformidade com a legislação vigente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.