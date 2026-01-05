Loterias no Brasil: para onde vai o dinheiro das apostas?
Entenda como a arrecadação das loterias federais financia programas e fundos sociais e confira como foi a distribuição de 2025 para áreas como esporte e cultura
compartilheSIGA
Milhões de brasileiros concorrem nos sorteios das Loterias Caixa, mas poucos sabem que cada aposta feita vai muito além do prêmio principal. Do valor total arrecadado em concursos como a Mega-Sena, Quina e Lotofácil, apenas uma parte é destinada aos vencedores. O restante financia diferentes áreas de desenvolvimento do país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Desde 1962, os repasses sociais das loterias federais são previstos em lei e fortalecem diferentes setores. A divisão dos recursos é bem definida, embora os percentuais possam variar ligeiramente, conforme a modalidade da loteria.
Leia Mais
-
-
Mega da Virada: grupo de 2 mil apostadores faz bolão de R$ 300 mil
-
+Milionária, a ‘loteria impossível’, completa dois anos sem ganhador
De forma geral, do total arrecadado, 43% compõem o prêmio bruto, que ainda sofre a dedução do Imposto de Renda. Já os 57% restantes tem três destinações:
-
Tributos
-
Custos operacionais, incluindo a remuneração das casas lotéricas
-
Programas e fundos sociais em áreas estratégicas
Essa estrutura transforma cada bilhete comprado em um investimento direto em serviços públicos essenciais. É uma forma de garantir uma fonte contínua de recursos para projetos que beneficiam mesmo aqueles que nunca apostaram.
Durante o ano de 2025, um total de R$ 10.257.944.000 (dez bilhões, 257 milhões e 944 mil reais) foi para os repasses sociais, conforme a divulgação das Loterias Caixa a partir dos Relatórios SPLSB022, SPLSB005 e SISFIN. Entenda como esse dinheiro foi distribuído:
Educação
Parte das arrecadações financia o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece crédito para estudantes de baixa renda cursarem o ensino superior em instituições privadas. Em 2025, R$ 344.588.000 (344 milhões e 588 mil) foram repassados para este setor.
Esporte
Uma parcela significativa é destinada ao esporte nacional, apoiando a formação de atletas e a infraestrutura esportiva. Em 2025, esse repasse totalizou R$ 1.584.568.000, sendo distribuído entre:
-
Ministério do Esporte: R$ 527.354.000
-
Comitê Olímpico Brasileiro (COB): R$ 372.379.000
-
Secretarias de Esportes dos Estados e DF: R$ 209.129.000
-
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) R$ 206.986.000
-
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC): R$ 96.199.000
-
Clubes de futebol: R$ 86.779.000
-
Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE): R$ 46.008.000
-
Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU): R$ 23.004.000
-
Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico (CBCP): R$14.639.000
-
Federação Nacional de Clubes (Fenaclubes): R$ 2.091.000
Segurança pública
A verba da segurança pública engloba administração, defesa civil e policiamento, proteção ao trabalhador, sistema prisional, entre outros.
No último ano, R$ 2.096.034.000 foram destinados a esse serviço, sendo R$ 1.465.383.000 para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e R$ 630.651.000 para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)
Cultura
O Fundo Nacional da Cultura (FNC) também é beneficiado, recebendo verbas que fomentam a produção artística e cultural em diversas regiões do Brasil, como cinema, teatro e música. Em 2025, o repasse foi de R$ 613.011.000.
Saúde e Seguridade Social
A seguridade social, que engloba a saúde e a previdência e assistência social, é uma das principais áreas contempladas, ajudando a custear o sistema de proteção social do país.
Em 2025, foram destinados R$ 3.677.041.000 para a seguridade e R$ 2.941.000 ao Fundo Nacional da Saúde (FNS).
Outros
Parte da arrecadação, um total de R$ 7.703.000, teve outras destinações, sendo elas:
-
União – Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida como a “raspadinha”: R$ 2.606.000
-
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA): R$ 1.961.000
-
Concursos especiais (Fenapaes, Cruz Vermelha Brasileira e Fenapestalozzi): R$ 494.000; R$ 1.496.000 e R$ 1.146.000, respectivamente.
Além disso, o Imposto de Renda sobre os prêmios pagos correspondeu a R$ 1.932.058.000.
Mesmo quando um apostador não leva o prêmio principal para casa, sua aposta já contribuiu para o funcionamento e a melhoria de serviços essenciais para todos os brasileiros.
Vale lembrar que os prêmios têm um prazo de validade de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o ganhador não resgate o valor nesse período, o montante é repassado integralmente ao Fies.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata