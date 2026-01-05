Loterias no Brasil: para onde vai o dinheiro das apostas?

Milhões de brasileiros concorrem nos sorteios das Loterias Caixa, mas poucos sabem que cada aposta feita vai muito além do prêmio principal. Do valor total arrecadado em concursos como a Mega-Sena, Quina e Lotofácil, apenas uma parte é destinada aos vencedores. O restante financia diferentes áreas de desenvolvimento do país.

Desde 1962, os repasses sociais das loterias federais são previstos em lei e fortalecem diferentes setores. A divisão dos recursos é bem definida, embora os percentuais possam variar ligeiramente, conforme a modalidade da loteria.

Leia Mais

De forma geral, do total arrecadado, 43% compõem o prêmio bruto, que ainda sofre a dedução do Imposto de Renda. Já os 57% restantes tem três destinações:

Tributos

Custos operacionais, incluindo a remuneração das casas lotéricas

Programas e fundos sociais em áreas estratégicas

Essa estrutura transforma cada bilhete comprado em um investimento direto em serviços públicos essenciais. É uma forma de garantir uma fonte contínua de recursos para projetos que beneficiam mesmo aqueles que nunca apostaram.

Durante o ano de 2025, um total de R$ 10.257.944.000 (dez bilhões, 257 milhões e 944 mil reais) foi para os repasses sociais, conforme a divulgação das Loterias Caixa a partir dos Relatórios SPLSB022, SPLSB005 e SISFIN. Entenda como esse dinheiro foi distribuído:

Educação

Parte das arrecadações financia o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece crédito para estudantes de baixa renda cursarem o ensino superior em instituições privadas. Em 2025, R$ 344.588.000 (344 milhões e 588 mil) foram repassados para este setor.

Esporte

Uma parcela significativa é destinada ao esporte nacional, apoiando a formação de atletas e a infraestrutura esportiva. Em 2025, esse repasse totalizou R$ 1.584.568.000, sendo distribuído entre:

Ministério do Esporte: R$ 527.354.000

Comitê Olímpico Brasileiro (COB): R$ 372.379.000

Secretarias de Esportes dos Estados e DF: R$ 209.129.000

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) R$ 206.986.000

Comitê Brasileiro de Clubes (CBC): R$ 96.199.000

Clubes de futebol: R$ 86.779.000

Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE): R$ 46.008.000

Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU): R$ 23.004.000

Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpico (CBCP): R$14.639.000

Federação Nacional de Clubes (Fenaclubes): R$ 2.091.000

Segurança pública

A verba da segurança pública engloba administração, defesa civil e policiamento, proteção ao trabalhador, sistema prisional, entre outros.

No último ano, R$ 2.096.034.000 foram destinados a esse serviço, sendo R$ 1.465.383.000 para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e R$ 630.651.000 para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen)

Cultura

O Fundo Nacional da Cultura (FNC) também é beneficiado, recebendo verbas que fomentam a produção artística e cultural em diversas regiões do Brasil, como cinema, teatro e música. Em 2025, o repasse foi de R$ 613.011.000.

Saúde e Seguridade Social

A seguridade social, que engloba a saúde e a previdência e assistência social, é uma das principais áreas contempladas, ajudando a custear o sistema de proteção social do país.

Em 2025, foram destinados R$ 3.677.041.000 para a seguridade e R$ 2.941.000 ao Fundo Nacional da Saúde (FNS).

Outros

Parte da arrecadação, um total de R$ 7.703.000, teve outras destinações, sendo elas:

União – Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida como a “raspadinha”: R$ 2.606.000

Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente (FNCA): R$ 1.961.000

Concursos especiais (Fenapaes, Cruz Vermelha Brasileira e Fenapestalozzi): R$ 494.000; R$ 1.496.000 e R$ 1.146.000, respectivamente.

Além disso, o Imposto de Renda sobre os prêmios pagos correspondeu a R$ 1.932.058.000.

Mesmo quando um apostador não leva o prêmio principal para casa, sua aposta já contribuiu para o funcionamento e a melhoria de serviços essenciais para todos os brasileiros.

Vale lembrar que os prêmios têm um prazo de validade de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o ganhador não resgate o valor nesse período, o montante é repassado integralmente ao Fies.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata