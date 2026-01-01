Assine
Atraso de mais de 12 horas na Mega da Virada é inédito

Sorteio que deveria ocorrer na noite da quarta (31) foi efetivado somente na manhã deste 1º de janeiro

01/01/2026 21:47 - atualizado em 01/01/2026 21:49

Mega da Virada: sorteio teve que ser adiado para a manhã do dia 1º de janeiro
Mega da Virada: sorteio teve que ser adiado para a manhã do dia 1º de janeiro crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atraso na Mega da Virada de 2025 é inédito na história da loteria, iniciada em 2009. O sorteio só foi realizado na manhã desta quinta-feira (1º), mais de 12 horas depois do previsto. Tradicionalmente, os resultados são conhecidos na noite do último dia do ano.

Os registros do site da Folha de S.Paulo sobre a Mega da Virada mostram que todos os sorteios de 2009 a 2024 ocorreram no dia 31 de dezembro. O caso da passagem de 2025 para 2026, portanto, foi uma exceção.

A base de dados dos resultados da Mega-Sena junto à Caixa Econômica Federal também só computa sorteios realizados em 31 de dezembro.

Após uma hora de espera dos apostadores sem uma explicação, a Caixa afirmou, na noite da quarta-feira (31), que a Mega havia sido adiada para o dia seguinte por problemas técnicos no processamento de apostas. O sorteio estava inicialmente agendado às 22h, um pouco mais tarde do que em 2024, quando foi realizado às 20h.

Neste 1º de janeiro, a transmissão foi iniciada às 10h pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Antes das dezenas da Mega da Virada, porém, foram sorteadas outras loterias. O sorteio do prêmio mais aguardado só ocorreu, de fato, por volta das 11h.

Os números premiados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Em nota emitida nesta quinta, a Caixa afirmou que nenhum apostador com jogo válido ficou de fora do sorteio da Mega da Virada. A instituição disse que todas as apostas confirmadas foram processadas.

"As apostas que constam com status 'cancelada' não tiveram o pagamento confirmado dentro do prazo estabelecido pelo regulamento e, por isso, não foram processadas e não participaram do sorteio", afirmou o banco em nota.

"Nos casos de débito financeiro, sem a efetivação da aposta, os valores foram automaticamente estornados à origem, sem qualquer prejuízo ao cliente."

A Caixa afirmou ainda que a premiação deste ano, que chegou ao valor de R$ 1.091.357.286,52, causou um movimento inédito em canais de aposta e que houve picos de aproximadamente 120 mil transações por segundo nos canais digitais e de 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

OS VENCEDORES

Seis apostas dividirão o mais de R$ 1 bilhão sorteado, o maior prêmio da história das Loterias Caixa. Cada uma delas levará R$ 181.892.881,09.

Duas delas foram bolões e as outras quatro foram apostas simples (de apenas R$ 6 cada uma).

Três dos sorteados compraram bilhetes em casas lotéricas, em Franco da Rocha (SP), João Pessoa (PB) e Ponta Porã (MS). Os outros três jogaram pela internet -o local de origem desses não foi divulgado pela Caixa.

Os bolões são de Ponta Porã, com 10 cotas, e de Franco da Rocha, com 18.

A Mega da Virada nunca teve um ganhador único desde o seu lançamento, em 2009. Trata-se de um momento em que há muito mais gente apostando, pelo tamanho do prêmio, o que, estatisticamente, reduz a chance de um ganhador único.

A 17ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 3 bilhões em arrecadação, o que representa 22,6% a mais do que em 2024.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirá-lo. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de pegar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

