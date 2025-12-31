Mega da Virada R$ 1 bilhão: veja os números sorteados (31/12)
A Caixa sorteia o maior prêmio da história de uma loteria no Brasil. Prêmio não acumula
A Caixa sorteia, na noite desta quarta-feira (31/12), o concurso especial Mega da Virada 2955, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão.
O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real! Confira as outras loterias sorteadas nesta qurta-feira.
Confira os números sorteados
Mega da Virada 2955 - R$ 1 bilhão
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos. O prêmio não acumula.
Confira as dezenas:
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.