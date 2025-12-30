Assine
INVESTIMENTOS

Mega da Virada: quanto rende o prêmio de R$1 bilhão?

Com a bolada de R$ 1 bilhão, veja o rendimento mensal em opções de renda fixa que superam, e muito, os R$ 6,7 milhões da poupança

FS
Flor Sette Câmara
30/12/2025 12:29

Bilhetes da Mega da Virada, sorteio que pode pagar R$ 1 bilhão, com apostas abertas até 31 de dezembro. crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Imagine receber um salário de quase R$ 9 milhões todos os meses. Essa pode se tornar a realidade de quem ganhar sozinho o prêmio de R$ 1 bilhão da Mega da Virada 2025. Os investimentos em renda fixa podem oferecer um retorno bem maior que a poupança.

Enquanto a poupança renderia cerca de R$ 6,7 milhões no primeiro mês, outras aplicações, como o Tesouro Selic, poderiam garantir um rendimento mensal de R$ 8,8 milhões. A estimativa inicial da Caixa Econômica Federal para o prêmio é de R$ 850 milhões, mas o valor já supera o valor de um bilhão, consequência da arrecadação.

O sorteio do concurso especial acontece na noite de 31 de dezembro. As apostas, que começaram em 1º de novembro, podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Neste ano, o prazo para os jogos online foi estendido. Os apostadores podem registrar seus números até as 20h30 do dia do sorteio. Vale lembrar que, desde a sua primeira edição, em 2009, o prêmio principal da Mega da Virada nunca teve um único ganhador, sendo sempre dividido entre múltiplas apostas.

Quanto rende R$ 1 bilhão da Mega da Virada

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Busca
