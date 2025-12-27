Mega-Sena: qual o número mais sorteado da história da loteria; veja ranking

Por quase três décadas, a Mega-Sena alimenta sonhos, apostas e estatísticas. Em 2025, a loteria mais famosa da Caixa está ainda mais em alta no imaginário popular: pela primeira vez, o prêmio deve superar a barreira de R$ 1 bilhão na Mega da Virada.

Para ajudar o leitor a escolher os números, a reportagem fez uma análise de todos os concursos realizados até o sorteio nº 2.954, em 20 dezembro de 2025. O levantamento mostra que, apesar de algumas dezenas parecerem "queridinhas" da sorte, e outras acumularem longos períodos de escassez, o jogo segue fiel ao seu princípio básico: a aleatoriedade.

Foram 2.954 concursos, com 17.724 dezenas sorteadas ao todo. Em um cenário matematicamente equilibrado, cada número de 1 a 60 deveria aparecer, em média, 295 vezes.

Os números que mais apareceram

No topo do ranking histórico está o número 10, sorteado 345 vezes, com 50 aparições acima da média. Em seguida vêm:

53 (336 vezes)

05 (322)

37 (321)

34 (320)

33 e 38 (316 cada)

Esses números formam o grupo dos chamados “quentes”, aqueles que, estatisticamente, aparecem com frequência bem acima da média. Ainda assim, especialistas lembram que essa vantagem é apenas histórica: ela não se transfere para os próximos concursos.

Os números menos sorteados

Na outra ponta estão as dezenas que menos deram as caras nos sorteios da Mega-Sena. O caso mais emblemático é o 26, que apareceu apenas 243 vezes, mais de 50 abaixo da média esperada.

Completam a lista dos menos sorteados:

21 (246 vezes)

55 (255)

22 (263)

15 (264)

28 (267)

Esses números costumam ser chamados de “frios” pelos apostadores, embora, matematicamente, isso não signifique desvantagem futura.

Ranking das dezenas mais sorteadas na Mega-Sena