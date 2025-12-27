Assine
Mega-Sena: qual o número mais sorteado da história da loteria; veja ranking

Foram 2.954 concursos, com 17.724 dezenas sorteadas ao todo; a Mega da Virada será realizada na próxima quarta-feira (31/12)

27/12/2025 15:55

O 10 é o número que sai com mais frequência do globo da Mega-Sena
O 10 é o número que sai com mais frequência do globo da Mega-Sena

Por quase três décadas, a Mega-Sena alimenta sonhos, apostas e estatísticas. Em 2025, a loteria mais famosa da Caixa está ainda mais em alta no imaginário popular: pela primeira vez, o prêmio deve superar a barreira de R$ 1 bilhão na Mega da Virada.

Para ajudar o leitor a escolher os números, a reportagem fez uma análise de todos os concursos realizados até o sorteio nº 2.954, em 20 dezembro de 2025. O levantamento mostra que, apesar de algumas dezenas parecerem "queridinhas" da sorte, e outras acumularem longos períodos de escassez, o jogo segue fiel ao seu princípio básico: a aleatoriedade.

Foram 2.954 concursos, com 17.724 dezenas sorteadas ao todo. Em um cenário matematicamente equilibrado, cada número de 1 a 60 deveria aparecer, em média, 295 vezes. 

Os números que mais apareceram

No topo do ranking histórico está o número 10, sorteado 345 vezes, com 50 aparições acima da média. Em seguida vêm:

  • 53 (336 vezes)
  • 05 (322)
  • 37 (321)
  • 34 (320)
  • 33 e 38 (316 cada)

Esses números formam o grupo dos chamados “quentes”, aqueles que, estatisticamente, aparecem com frequência bem acima da média. Ainda assim, especialistas lembram que essa vantagem é apenas histórica: ela não se transfere para os próximos concursos.

Os números menos sorteados

Na outra ponta estão as dezenas que menos deram as caras nos sorteios da Mega-Sena. O caso mais emblemático é o 26, que apareceu apenas 243 vezes, mais de 50 abaixo da média esperada.

Completam a lista dos menos sorteados:

  • 21 (246 vezes)
  • 55 (255)
  • 22 (263)
  • 15 (264)
  • 28 (267)

Esses números costumam ser chamados de “frios” pelos apostadores, embora, matematicamente, isso não signifique desvantagem futura.

Ranking das dezenas mais sorteadas na Mega-Sena

  • 1º – 10 – 345 vezes
  • 2º – 53 – 336 vezes
  • 3º – 05 – 322 vezes
  • 4º – 37 – 321 vezes
  • 5º – 34 – 320 vezes
  • 6º – 33 – 316 vezes
  • 7º – 38 – 316 vezes
  • 8º – 04 – 314 vezes
  • 9º – 17 – 312 vezes
  • 10º – 27 – 312 vezes
  • 11º – 23 – 311 vezes
  • 12º – 54 – 311 vezes
  • 13º – 13 – 304 vezes
  • 14º – 02 – 295 vezes
  • 15º – 30 – 295 vezes
  • 16º – 35 – 295 vezes
  • 17º – 49 – 295 vezes
  • 18º – 51 – 295 vezes
  • 19º – 11 – 294 vezes
  • 20º – 42 – 294 vezes
  • 21º – 52 – 293 vezes
  • 22º – 44 – 292 vezes
  • 23º – 36 – 289 vezes
  • 24º – 01 – 288 vezes
  • 25º – 41 – 288 vezes
  • 26º – 43 – 288 vezes
  • 27º – 57 – 288 vezes
  • 28º – 06 – 287 vezes
  • 29º – 46 – 287 vezes
  • 30º – 29 – 286 vezes
  • 31º – 16 – 285 vezes
  • 32º – 50 – 284 vezes
  • 33º – 18 – 283 vezes
  • 34º – 25 – 283 vezes
  • 35º – 39 – 283 vezes
  • 36º – 19 – 282 vezes
  • 37º – 56 – 282 vezes
  • 38º – 08 – 281 vezes
  • 39º – 12 – 281 vezes
  • 40º – 58 – 281 vezes
  • 41º – 47 – 280 vezes
  • 42º – 09 – 279 vezes
  • 43º – 14 – 279 vezes
  • 44º – 24 – 279 vezes
  • 45º – 32 – 279 vezes
  • 46º – 40 – 279 vezes
  • 47º – 45 – 279 vezes
  • 48º – 59 – 279 vezes
  • 49º – 20 – 278 vezes
  • 50º – 60 – 278 vezes
  • 51º – 07 – 276 vezes
  • 52º – 48 – 276 vezes
  • 53º – 31 – 274 vezes
  • 54º – 03 – 273 vezes
  • 55º – 28 – 267 vezes
  • 56º – 15 – 264 vezes
  • 57º – 22 – 263 vezes
  • 58º – 55 – 255 vezes
  • 59º – 21 – 246 vezes
  • 60º – 26 – 243 vezes

