Premiada mais de 30 vezes, ex-BBB acerta quina na Mega da Virada e provoca Caixa

A ex-BBB e empresária Paulinha Leite foi novamente premiada em uma loteria federal. No sorteio da Mega da Virada 2025, realizado nesta quinta-feira (1º/1), ela acertou a quina, com prêmio de aproximadamente R$ 11,9 mil. Nas redes sociais, Paulinha publicou a imagem do bilhete vencedor e aproveitou para provocar a Caixa Econômica Federal, que move uma ação judicial contra sua empresa de bolões.

"A Caixa já pode chorar agora", escreveu na legenda da postagem. Segundo ela, o resultado se soma a uma sequência extensa de prêmios acumulados ao longo dos últimos anos. Paulinha afirma já ter sido premiada mais de 30 vezes em diferentes loterias e calcula ter recebido cerca de R$ 40 milhões no total — incluindo R$ 1,5 milhão na Mega da Virada de 2024 para 2025.

Além disso, ela diz não seguir métodos estatísticos ou matemáticos na escolha dos números. "Eu estaria mentindo se dissesse que não me considero sortuda. A sorte me procura onde eu estiver", disse.

Ação judicial

A empresa Unindo Sonhos, fundada por Paulinha para organizar bolões, enfrenta ação judicial com a Caixa. A instituição afirma ter exclusividade legal para operar serviços lotéricos e entrou com ação para impedir a atuação da empresa.

Em agosto, uma decisão de primeira instância determinou a suspensão da divulgação dos serviços. No entanto, foi revertida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, permitindo a continuidade das operações até o julgamento final do caso. O site da empresa segue ativo.

Segundo a defesa da ex-BBB, o negócio apenas organiza apostas coletivas entre amigos e seguidores, sem realizar sorteios próprios. "O Tribunal Superior entendeu que o meu trabalho é totalmente legal e legítimo", declarou Paulinha nas redes sociais.

Mega da Virada

A Mega da Virada sorteou as dezenas 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59. Seis apostas acertaram os seis números e dividiram o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão, o maior da história do concurso.

Os jogos vencedores foram registrados em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três apostas feitas pela plataforma on-line da Caixa.