Aposta de BH é uma das ganhadoras da Mega da Virada

Uma aposta simples, de Belo Horizonte, feita pela internet, está entre as seis que acertaram todas as dezenas da Mega da Virada, sorteada na manhã desta quinta-feira (1º/1). O sortudo vai dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão com outras cinco apostas. Cada apostador vai receber R$ 181.892.881, 09.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além de BH, outros dois apostadores online, do Rio de Janeiro e de São Paulo, acertaram as dezenas. E eles se juntam aos vencedores são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP). As apostas de Ponta Porã e Franco da Rocha foram bolões, com respectivamente, 10 e 18 cotas.

Quais foram os prêmios anteriores da Mega da Virada?

2024: R$ 600 milhões

2023: R$ 588,89 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2016: R$ 220,9 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.