Aposta de BH é uma das ganhadoras da Mega da Virada
Sortudo que acertou as seis dezenas do prêmio histórico das Loterias Caixa fez a aposta pela internet. Outras cinco apostas também acertaram os números
compartilheSIGA
Uma aposta simples, de Belo Horizonte, feita pela internet, está entre as seis que acertaram todas as dezenas da Mega da Virada, sorteada na manhã desta quinta-feira (1º/1). O sortudo vai dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão com outras cinco apostas. Cada apostador vai receber R$ 181.892.881, 09.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.
Leia Mais
Além de BH, outros dois apostadores online, do Rio de Janeiro e de São Paulo, acertaram as dezenas. E eles se juntam aos vencedores são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP). As apostas de Ponta Porã e Franco da Rocha foram bolões, com respectivamente, 10 e 18 cotas.
Quais foram os prêmios anteriores da Mega da Virada?
- 2024: R$ 600 milhões
- 2023: R$ 588,89 milhões
- 2022: R$ 541,9 milhões
- 2021: R$ 378,1 milhões
- 2020: R$ 325,2 milhões
- 2019: R$ 304,2 milhões
- 2018: R$ 302,5 milhões
- 2017: R$ 306,7 milhões
- 2016: R$ 220,9 milhões
- 2015: R$ 246,5 milhões
Como resgatar o prêmio?
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.