Aposta de BH é uma das ganhadoras da Mega da Virada

Sortudo que acertou as seis dezenas do prêmio histórico das Loterias Caixa fez a aposta pela internet. Outras cinco apostas também acertaram os números

01/01/2026 17:22

Mega da Virada: sorteio é adiado para manhã do dia 1º; prêmio sobe
Mega da Virada: sorteio teve que ser adiado para a manhã do dia 1º de janeiro crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

Uma aposta simples, de Belo Horizonte, feita pela internet, está entre as seis que acertaram todas as dezenas da Mega da Virada, sorteada na manhã desta quinta-feira (1º/1). O sortudo vai dividir o prêmio de R$ 1,09 bilhão com outras cinco apostas. Cada apostador vai receber R$ 181.892.881, 09.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Além de BH, outros dois apostadores online, do Rio de Janeiro e de São Paulo, acertaram as dezenas. E eles se juntam aos vencedores são de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP). As apostas de Ponta Porã e Franco da Rocha foram bolões, com respectivamente, 10 e 18 cotas.

Quais foram os prêmios anteriores da Mega da Virada?

  • 2024: R$ 600 milhões
  • 2023: R$ 588,89 milhões
  • 2022: R$ 541,9 milhões
  • 2021: R$ 378,1 milhões
  • 2020: R$ 325,2 milhões
  • 2019: R$ 304,2 milhões
  • 2018: R$ 302,5 milhões
  • 2017: R$ 306,7 milhões
  • 2016: R$ 220,9 milhões
  • 2015: R$ 246,5 milhões

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

