Mega da Virada: grupo de 2 mil apostadores faz bolão de R$ 300 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um bolão organizado em Passo Fundo (RS) tem chamado atenção às vésperas do sorteio da Mega da Virada de 2025, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão em 31 de dezembro — o maior da história da loteria. O grupo já reúne mais de 2 mil participantes e arrecadou cerca de R$ 300 mil em apostas, distribuídas em mais de 8 mil combinações de jogos.

Criado em 2022, o coletivo aposta em uma estratégia de escala para tentar aumentar as chances no concurso especial de fim de ano. As apostas são organizadas por meio do site Bolão Vai Que Dá e registradas oficialmente em lotéricas, o que garante transparência e rastreabilidade das cotas, segundo os organizadores.

Para definir os números apostados, o grupo utiliza um sistema com apoio de inteligência artificial. A ferramenta analisa estatísticas de sorteios anteriores da Mega-Sena e gera combinações a partir dos números mais recorrentes. Apesar disso, especialistas reforçam que a loteria é um jogo totalmente aleatório, no qual todas as combinações têm exatamente a mesma probabilidade.

A advogada Patrícia Alovisi, uma das organizadoras e participantes do bolão, explica que a iniciativa surgiu justamente para evitar problemas comuns em apostas coletivas informais. “A gente vê muito bolão dando confusão. Como tínhamos pessoas capacitadas no grupo, criamos uma empresa, um site, tudo fica registrado, e até os pagamentos são feitos por uma empresa especializada”, afirmou em entrevista ao jornal Zero Hora.

A experiência não é inédita. Na Mega da Virada de 2024, o mesmo grupo acertou 28 vezes a quadra, resultado que rendeu um prêmio total de R$ 30.409,12. Na ocasião, o coletivo havia investido cerca de R$ 204,1 mil em apostas com cartões de 12 dezenas.

Neste ano, as cotas de participação variam conforme o valor investido. A entrada mínima custa R$ 18 e, em caso de acerto único das seis dezenas, pode render cerca de R$ 50 mil para cada participante. Já a cota máxima chega a R$ 3,6 mil e pode garantir mais de R$ 10 milhões individuais, caso o grupo leve sozinho o prêmio principal.

“É 99% certo que a gente ganha uma quadra. E, a partir disso, só faltam dois números para chegar na Mega. Essa é a nossa grande jogada”, disse Patrícia.

Apesar da empolgação, os números mostram o tamanho do desafio. A probabilidade de acertar as seis dezenas em uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões. No entanto, ao participar de bolões, o apostador consegue aumentar o número de combinações jogadas, aumentando as chances de levar o grande prêmio.

As cotas do mega bolão já estão encerradas. Mas os organizadores informaram que o site seguirá oferecendo apenas bolões avulsos, com menos participantes e combinações diferentes, voltados a quem não conseguiu entrar no grupo maior.

O sorteio da Mega da Virada está marcado para as 22h do dia 31 de dezembro. Por regra, o prêmio não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina.

