Mega da Virada: horário de apostas se encerra com problemas e reclamações

Faltando apenas uma hora para o novo horário marcado pela Caixa para o sorteio da Mega Sena da Virada Loterias, apostadores continuam relatando falhas nos jogos feitos pelo site da caixa ou aplicativo. O sorteio das outras loterias foi adiado devido a problemas técnicos. A previsão é que eles sejam realizados ainda nesta quarta-feira, mas até o momento a Caixa não se posicionou. No caso da Mega da Virada, que tem previsão de sortear R$ 1 bilhão, as apostas online se encerraram às 20h, mas usuários que acessaram o site muito antes disso relataram que não conseguiram jogar.

Por meio das redes sociais, há relatos de apostadores que entraram no site das Loterias horas antes do encerramento, mas permanecem em uma fila virtual desde então. Muitos ainda permanecem aguardando o cômputo das apostas. Também há relatos de usuários que tiveram a aposta cancelada.

Até o momento, a Caixa ainda não se manifestou sobre os problemas. O evento está marcado para acontecer no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Atraso

Os sorteios dos concursos Lotofácil 3576, Quina 6915, Lotomania 2868, Dupla Sena 2906, Super Sete 792 e +Milionária 316, programados para a tarde desta quarta-feira (31/12), estão atrasados. A retirada dos números da sorte pela Loterias Caixa estava programada para às 17h, mas até a publicação desta reportagem, não havia começado.

A transmissão chegou a ser publicada no perfil oficial da estatal, mas foi interrompida. Por volta das 17h11, o locutor Pereira Jr. entrou ao vivo e explicou que os sorteios ainda não haviam sido realizados devido a “problemas operacionais”.

Mesmo assim, Pereira Jr. garantiu que os números serão retirados ainda nesta quarta-feira. “Com sorteios ao vivo é assim mesmo [...] Nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível”.