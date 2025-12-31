Mega da Virada: horário de apostas se encerra com problemas e reclamações
Apostadores permanecem em fila virtual de site mesmo após o horário limite; também há relatos de cancelamento
compartilheSIGA
Faltando apenas uma hora para o novo horário marcado pela Caixa para o sorteio da Mega Sena da Virada Loterias, apostadores continuam relatando falhas nos jogos feitos pelo site da caixa ou aplicativo. O sorteio das outras loterias foi adiado devido a problemas técnicos. A previsão é que eles sejam realizados ainda nesta quarta-feira, mas até o momento a Caixa não se posicionou. No caso da Mega da Virada, que tem previsão de sortear R$ 1 bilhão, as apostas online se encerraram às 20h, mas usuários que acessaram o site muito antes disso relataram que não conseguiram jogar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Mega da Virada: apostadores traçam planos para o prêmio bilionário
- Especialistas indicam o que fazer com R$ 1 bilhão na Mega da Virada
- Mega da Virada: quanto rende o prêmio de R$1 bilhão?
Por meio das redes sociais, há relatos de apostadores que entraram no site das Loterias horas antes do encerramento, mas permanecem em uma fila virtual desde então. Muitos ainda permanecem aguardando o cômputo das apostas. Também há relatos de usuários que tiveram a aposta cancelada.
Até o momento, a Caixa ainda não se manifestou sobre os problemas. O evento está marcado para acontecer no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Atraso
Os sorteios dos concursos Lotofácil 3576, Quina 6915, Lotomania 2868, Dupla Sena 2906, Super Sete 792 e +Milionária 316, programados para a tarde desta quarta-feira (31/12), estão atrasados. A retirada dos números da sorte pela Loterias Caixa estava programada para às 17h, mas até a publicação desta reportagem, não havia começado.
Leia Mais
A transmissão chegou a ser publicada no perfil oficial da estatal, mas foi interrompida. Por volta das 17h11, o locutor Pereira Jr. entrou ao vivo e explicou que os sorteios ainda não haviam sido realizados devido a “problemas operacionais”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Mesmo assim, Pereira Jr. garantiu que os números serão retirados ainda nesta quarta-feira. “Com sorteios ao vivo é assim mesmo [...] Nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível”.