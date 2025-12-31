Loterias: Caixa enfrenta problemas técnicos e sorteios estão atrasados

Os sorteios dos concursos Lotofácil 3576, Quina 6915, Lotomania 2868, Dupla Sena 2906, Super Sete 792 e +Milionária 316, programados para a tarde desta quarta-feira (31/12), estão atrasados. A retirada dos números da sorte pela Loterias Caixa estava programada para às 17h, mas até as 18h30 não havia começado.

A transmissão chegou a ser publicada no perfil oficial da estatal, mas foi interrompida. Por volta das 17h11, o locutor Pereira Jr. entrou ao vivo e explicou que os sorteios ainda não haviam sido realizados devido a “problemas operacionais”.

Mesmo assim, Pereira Jr. garantiu que os números serão retirados ainda nesta quarta-feira. “Com sorteios ao vivo é assim mesmo [...] Nossa equipe segue trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente possível”.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real!

Confira as loterias desta quarta-feira (31/12):



Lotofácil 3576 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Quina 6915 - R$ 7,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Lotomania 2868 - R$ 9 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Dupla Sena 2906 - R$ 5 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Super Sete 792 - R$ 250 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

+Milionária 316 - R$ 15 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Como resgatar o prêmio?

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

