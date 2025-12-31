Assine
Prêmio será de R$ 1,09 bi

Caixa adia sorteio da Mega da Virada para esta quinta (1º)

Sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h. Motivo foi um problema técnico no processamento das apostas

31/12/2025 23:41 - atualizado em 01/01/2026 00:48

Mega da Virada: sorteio é adiado para manhã do dia 1º; prêmio sobe
Mega da Virada: sorteio é adiado para manhã do dia 1º; prêmio sobe

O sorteio da Mega da Virada, inicialmente marcado para às 22h, foi remarcado para esta quinta-feira (1º), às 10h. A Caixa Econômica Federal anunciou a mudança após mais de uma hora de atraso. Nas redes sociais, apostares reclamaram.

Segundo a instituição, o adiamento ocorreu por problemas técnicos no processamento das apostas.

Prêmio subiu para R$ 1,09 bilhão

O maior prêmio da história foi atualizado. Em nota, o banco alegou que o "prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas".

As apostas para a Mega da Virada puderam ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou do site oficial. A aposta simples, com seis números, custava R$ 6, enquanto a mais cara, com 20 números, chegava a R$ 232.560.

Além da Mega da Virada, os sorteios dos concursos Lotofácil 3576, Quina 6915, Lotomania 2868, Dupla Sena 2906, Super Sete 792 e +Milionária 316, previstos para a tarde desta quarta-feira (31/12), também foram adiados. A extração dos números estava programada para as 17h.

O sorteio da Mega Sena da Virada 2025 será transmitido no canais oficiais da Caixa e das Loterias Caixa nas redes sociais.  

